El fundador de Wikileaks, Julian Assange, va aconseguir ahir una victòria en el procés judicial sobre la seva extradició als Estats Units en obtenir el dret a apel·lar contra aquesta decisió davant el Tribunal Suprem del Regne Unit.

No obstant això, Assange no ha rebut el permís per presentar una apel·lació directa, la qual cosa implica que el Suprem haurà de pronunciar-se sobre si accepta escoltar l’apel·lació, tal com va informar la cadena de televisió britànica Sky News.

En cas d’haver perdut el dret a apel·lar, el cas hauria anat directament a les mans de la ministra de l’Interior, Priti Patel, per a una decisió final sobre la seva extradició. No obstant això, el dret ha estat garantit pel fet que es tracta d’un assumpte d’«importància pública general».

El seu equip legal, encapçalat per l’exmagistrat de l’Audiència Nacional Baltasar Garzón, va celebrar la decisió de la cort. «És una bona notícia», va assenyalar la defensa internacional d’Assange en un comunicat. La promesa d’Assange, Stella Morris, va dir que «el tribunal ha acceptat els seus arguments, que presenten dubtes sobre si era just» extradir-lo. La decisió va ser donada a conèixer prop de dues setmanes després que un tribunal britànic rebutgés per motius de salut la petició dels Estats Units per extradir al fundador de Wikileaks, acusat d’espionatge per les autoritats nord-americanes per difondre milers de documents oficials i secrets a través del seu portal. Assange es troba detingut actualment a la presó de màxima seguretat de Belmarsh, al sud-est de Londres, «gairebé en total aïllament», segons la jutgessa. L’organització Reporters Sense Fronteres (RSF) també va aplaudir la decisió del tribunal britànic, així com la Federació Internacional de Periodistes i Amnistia Internacional.