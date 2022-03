La minoria xiïta va ser objecte ahir d’un nou atemptat suïcida en el qual van morir almenys 56 persones i 194 més van resultar ferides, i que va tenir lloc a l’hora més concorreguda de l’oració col·lectiva de divendres al nord-oest del Pakistan, en un dels pitjors atacs al país en els últims anys.

Cap formació havia reivindicat ahir l’atemptat, encara que el grup gihadista Estat Islàmic (EI) ha dut a terme atemptats similars en el passat contra els xiïtes, als quals considera apòstates, i les autoritats pakistaneses assenyalaven «forces estrangeres».

L’agent Ahsen Khan, de la caserna general de la Policia en Peshawar, va indicar a Efe que es va tractar d’un atac suïcida, ja que un dels assaltants va detonar dins de la mesquita els explosius que portava. «Dos terroristes van obrir foc contra els policies desplegats fora de la mesquita. Un atacant i un policia van morir en l’intercanvi de trets, mentre que el segon terrorista va aconseguir entrar a la mesquita», va dir Khan. L’assaltant «va disparar primer contra algunes persones i després va detonar la seva càrrega», va resoldre.

Un dels vídeos de les càmeres de seguretat, difós en les xarxes socials, mostra a un dels atacants vestit de negre disparant contra un home mentre entrava a la mesquita. L’atemptat va produir danys a l’interior de la mesquita, on hi havia escampats pel sòl encatifat restes de les finestres, que van quedar destrossades. També hi havia enderrocs a l’exterior.