L’Exèrcit rus ha reforçat el control sobre el corredor terrestre entre el Donbass i l’annexionada península ucraïnesa de Crimea, encara que Kíiv manté que les tropes enemigues afronten greus problemes de proveïment.

«L’enemic manté provisionalment el corredor terrestre amb la Crimea ocupada i bloqueja la sortida al mar d’Azov», va assenyalar el Comandament General de les Forces Armades d’Ucraïna en un de dels seus informes d’ahir.

Ucraïna reconeix que el port de Mariúpol, assetjat brutalment des de fa setmanes, és l’única cosa que separa Moscou si es fes amb el control absolut d’aquesta franja de terra banyada per la mar d’Azov. Una vegada controlat aquest corredor, les tropes russes podrien centrar-se ja a envoltar la ciutat més important del sud d’Ucraïna, Odessa, base de la flota ucraïnesa de la mar Negra.

Objectiu Crimea

Rússia va assegurar ahir que les milícies separatistes del Donetsk i Lugansk, amb el suport de les seves tropes, han pres el control de nou localitats més al Donbass, objectiu original de la «operació militar especial» russa.

El portaveu del Ministeri de Defensa de Rússia, Igor Konashénkov, va afirmar en el seu informe militar matinal que unitats russes van avançar sis quilòmetres més en territori de les repúbliques populars de Donetsk i Lugansk, la independència de les quals va ser reconeguda per Moscou tres dies abans de l’inici de la invasió. En canvi, segons el Ministeri de Defensa ucraïnès, no totes són bones notícies per a Rússia, que tindria només reserves de municions, combustible i aliments «per a no més de tres dies». «La situació és similar amb el combustible, que es reposa amb camions cisterna», assenyala el comunicat militar, que va destacar que Moscou no ha pogut estendre «un oleoducte per satisfer les necessitats de les seves tropes».

Forces d’ocupació

Encara que el president rus, Vladímir Putin, nega que es plantegi l’ocupació del país veí, forces russes van dispersar ahir per la força per segon dia consecutiu un altre míting a favor de Kíiv al centre de Kherson, la principal ciutat sota control de l’invasor.

«Una altra vegada gas (lacrimogen), una altra vegada terror. Tot arribarà, Ucraïna», van informar a la seva pàgina de Facebook les autoritats locals.

Kíiv va denunciar que dilluns va ser ferit de bala un ancià durant un míting a la Plaça de la Llibertat i que l’Exèrcit rus intenta instal·lar a la ciutat forces ocupants d’autogovern.

Les autoritats de Crimea, que estan interessades a reprendre les comunicacions amb aquesta regió que limita amb la seva frontera administrativa, es van mostrar disposades a pagar en rubles les pensions als habitants de Kherson.

En el seu moment, el líder de Crimea, Serguei Axiónov, va secundar obertament la revolta armada prorussa al Donbass.

Crisi humanitària

El Ministeri d’Exteriors d’Ucraïna va alertar en un comunicat que Kherson pateix escassetat d’aliments i medicines, la qual cosa afecta principalment els nounats i la tercera edat.

Kíiv denuncia que Moscou es nega a crear corredors humanitaris per evacuar a la població civil i poder subministrar-los productes bàsics. «La ciutat s’acosta cada dia més a una catàstrofe humanitària», assenyala.

Entre els 300.000 residents a Kherson hi ha estudiants universitaris, en la seva majoria africans. Per tot això, la diplomàcia ucraïnesa demana a la comunitat internacional que imposi més sancions a Rússia perquè alliberi Kherson i que aixequi el setge a altres ciutats d’aquest país.

Rússia va denunciar dilluns a la nit que 4,5 milions de persones no poden ser evacuades a causa de l’actuació de les unitats nacionalistes ucraïneses. Precisament, per abordar aquest i altres assumptes, el president del Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR), Peter Maurer, es reunirà avui i demà a Moscou amb les autoritats russes.

L’ONU i la fi de l’ofensiva

El secretari general de l’ONU, António Guterres, va urgir Moscou a «acabar amb aquesta guerra absurda», en advertir-li que no podrà ocupar tot el país. «Aquesta guerra no es pot guanyar. Abans o després, haurà de moure’s del camp de batalla a la taula de pau. Això és inevitable», va insistir.

Al mateix temps que va denunciar l’«infern» que estan vivint els ucraïnesos, especialment a la ciutat de Mariúpol, Guterres va destacar que hi ha progressos diplomàtics en diversos assumptes clau del conflicte que han de ser «suficient» perquè es declari un cessament de les hostilitats.

«Continuar la guerra a Ucraïna és moralment inacceptable, políticament indefensable i un contrasentit militarment», va subratllar el portuguès.

Exigències russes

El viceministre d’Exteriors rus, Serguei Riabkov, per la seva banda, va assegurar que, avui dia, no veu voluntat en les autoritats de Kíiv de complir amb les demandes que imposa Moscou, que va qualificar d’«absolutament imperatives», com la neutralitat d’Ucraïna respecte de l’Aliança Atlàntica, la seva desmilitarització, i el reconeixement de Crimea com una part indissoluble del territori rus, a més de la independència de la regió del Donbass.