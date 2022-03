Uns 6.000 professors, segons la Guàrdia Urbana, es van manifestar ahir a Barcelona en el cinquè i últim dia de mobilitzacions de març convocat de manera unitària pels sindicats educatius, que exigeixen negociar amb Educació per revertir les retallades i que amenacen de fer més protestes si el departament no cedeix en la seva posició.

Els manifestants es van concentrar a la plaça Universitat i cap a les 12.00 hores van iniciar una marxa fins al Palau de la Generalitat. Abans d’iniciar el recorregut, la portaveu nacional del sindicat Ustec, Iolanda Segura, va afirmar que estan a l’espera de les propostes que portarà avui el departament a la taula sectorial, a la qual no acudiran -va afirmar- si Educació no els presenta abans la seva proposta negociadora.

Per la seva banda, la secretària general de la federació d’educació de CCOO a Catalunya, Teresa Esperabé, va manifestar que les mobilitzacions «no s’aturaran fins que Educació retiri la modificació del calendari i els currículums i el decret de plantilles», al qual Bernat Pèlach, de la Intersidical-CSC, ha afegit que les mobilitzacions «si no hi ha un canvi real, es poden allargar tot el curs».

Segons el Departament d’Educació, el 8,44% del total de la plantilla dels professionals de les escoles públiques de Catalunya estan secundant la vaga, mentre que els sindicats han xifrat el seguiment en el 50% dels professionals, exceptuant els serveis mínims «abusius» del 33%.

Com en les anteriors jornades de mobilitzacions, durant el recorregut han abundat les consignes contra el conseller d’Educació, Josep González Cambray per la seva «actitud autoritària, immobilisme i falta de capacitat negociadora». També han corejat consignes com «Millorem l’educacio, revertim les retallades», «Per una educació pública de qualitat» o «No és pel calendari, és estar educant en precari» i han portat pancartes amb els lemes «Bye, bye Cambray», «Menys imposicions i més diàleg» o «Prou de retallades! Per una educació pública de qualitat».

A banda de Barcelona, el professorat també es va manifestar a Girona, Tarragona i Tortosa i Lleida.