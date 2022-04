Benvolguda (Columna), d’Empar Moliner, i La Vall de la Llum (Destino), de Toni Cruanyes, han liderat les llistes dels llibres més venuts en ficció i no-ficció en català a Catalunya, respectivament, la setmana de l’11 al 17 d’abril, segons Libridata. I són, com explicaven els llibreters consultats ahir per aquest diari, els que continuaven en el podi a poques hores abans de Sant Jordi. Els segueixen en aquest rànquing Mamut (Club Editor), d’Eva Baltasar, i El monstre de Santa Helena (La Campana), d’Albert Sánchez Piñol, en ficció; i L’alegria de viure (Univers), de Sílvia Soler, i Crims: llum a la foscor (La Campana), de Carles Porta. Rússia, l’escenari més gran del món (Ara Llibres), del berguedà Manel Alías, es manté entre els deu llibres de no-ficció amb més vendes. Quant a literatura infantil i juvenil, el primer i el segon lloc són per a Rocío Bonilla amb La colla dels 11 (Animallibres) i per al bagenc d’adopció, Joan Turu, amb La princesa, el drac i el cavaller desarmat (El Cep i la Nansa). En castellà, a la primera posició de ficció hi ha Roma soy yo (Ediciones B), de Santiago Posteguillo, i en no-ficció, Verdades a la cara (Navona), de Pablo Iglesias.