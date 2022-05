La Fiscalia de Terrassa ha obert una investigació per determinar si s’ha comès algun delicte penal en territori espanyol en relació amb l’assassinat al Pakistan de dues germanes veïnes de la ciutat catalana. Segons van explicar fonts de Fiscalia, ahir es va encarregar la investigació als Mossos d’Esquadra. Fonts pròximes als fets van explicar que s’analitza l’entorn de les víctimes a Catalunya, i s’han citat a declarar els seus familiars residents a Espanya. Segons va explicar el diari pakistanès Dawn, els sogres de les joves van sospitar que presumptament havien endarrerit intencionadament el tràmit de les vises dels seus esposos per viatjar a Espanya, i que van ser assassinades per no voler portar-los amb elles. La Policia del Panjab va detenir sis persones per aquests fets, segons va informar el cos policial en un tuit.