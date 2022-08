El Ministeri d’Afers Estrangers del Pakistan ha destituït del càrrec el cònsol a Barcelona, Mirza Salman Baig, per un presumpte delicte d’assetjament sexual contra una treballadora de l’oficina consular. La víctima va elevar el cas primer a l’ambaixador del Pakistan a Espanya, i posteriorment ho va denunciar a la justícia espanyola. L’acusa d’un delicte d’assetjament sexual en l’àmbit laboral, un delicte d’assetjament sexual amb violència i un altre delicte d’agressió sexual continuat. Segons el relat de la víctima, el ja excònsol l’assetjava de forma contínua a través de missatges a les xarxes socials i una vegada va intentar forçar-la en un hotel de Barcelona. A finals de març, segons demostren els missatges de Whatsapp de la víctima, el cònsol li va demanar que es descarregués l’aplicació mòbil Viber, un xat de missatgeria instantània molt comuna als països àrabs i que permet crear xats secrets que destrueixen tot el contingut enviat o escrit transcorregudes 24 hores. «En aquests xats m’enviava missatges eròtics, fotos del seu cos, em demanava que jo li enviés fotos i em preguntava coses com la roba que portava o si anava despullada. No podia fer captures de pantalla perquè, si no, ell se n’assabentava», va prosseguir la dona, que prefereix mantenir-se en l’anonimat i que amb prou feines té evidències d’aquestes acusacions. Salman Baig, per la seva banda, diu estar disposat a demostrar la seva innocència i nega totes les acusacions: «Vaig ser víctima de xantatge perquè la vaig voler acomiadar», va insistir.