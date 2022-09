Londres va liquidar ahir els preparatius per donar avui l’últim adeu a la reina Elisabet II en un funeral d’Estat que es preveu com un dels esdeveniments més multitudinaris que ha viscut aquest país en les últimes dècades.

Durant la vigília de les exèquies, riuades de ciutadans vinguts de diferents punts del país esperaven pacientment el seu torn per a presentar els seus respectes davant el fèretre de la reina. Des que dimecres passat s’obrís al públic la capella ardent a l’interior de l’abadia, centenars de milers de persones han esperat hores o han fet nit a la intempèrie per a rendir-li tribut. Com la jubilada britànica Caroline Wheel, que ahir va dir a Efe que va arribar a Londres el divendres des de Herne Bay (Kent) per a presentar els seus respectes «a la seva monarca». Una altra ciutadana, Jackie, va explicar que sentia que era el seu «deure» venir «a donar les gràcies a la família reial» .

Segons el programa elaborat des del palau de Buckingham, es permetrà als ciutadans acostar-se al fèretre fins a 2/4 de sis del matí d’aquest dilluns. Mentrestant, caminar pel centre de Londres resulta ara una tasca fatigosa davant les infranquejables tanques policials habilitades al costat de l’abadia per a canalitzar les multituds que s’amunteguen als voltants, amb zones plenes de carpes per als mitjans de comunicació i tancades al públic en els voltants de l’abadia i al costat del palau de Buckingham.

Per avui s’espera, des de les cinc del matí hora local, el tall de trànsit a nombrosos carrers i àrees del centre, segons un comunicat emès ahir per la Policia Metropolitana de Londres, el qual avisava que «es podran requerir restriccions espontànies als vianants per motius de seguretat». A partir de les vuit, s’obriran les portes de l’abadia de Westminster per a permetre l’entrada dels assistents al servei, que començarà tres hores després. Mandataris com el president dels Estats Units, Joe Biden, i representants de monarquies de tot el món, com els reis d’Espanya, Felip VI i Letizia, seran presents a la cerimònia davant uns 2.000 convidats.

El degà de Westminster, David Hoyle, oficiarà el funeral, mentre que l’arquebisbe de Canterbury , Justin Welby, donarà un sermó i la primera ministra britànica, Liz Truss, llegirà un text religiós. Cap a les 11.55 una crida de corneta marcarà el començament de dos minuts de silenci que es respectaran en tot el país. L’himne nacional i una peça de lament interpretada pel gaiter oficial de la Isabel II posaran fi al servei fúnebre.

Cap a la una del migdia, les restes de la sobirana seran transferits a un cotxe fúnebre per a fer el seu últim viatge cap al castell de Windsor, on serà enterrada a la capella de Sant Jordi.

Unes 125 sales de cinema emetran l’esdeveniment, així com els canals de televisió Sky News, ITV i la BBC per a les persones que segueixin el funeral des de les seves llars

El Big Ben com a reflexió

Ahir a les 7 de la tarda, durant l’última jornada de capella ardent, el Big Ben -la campana més gran de l’anomenada Elizabeth Tower del Parlament de Westminster- va repicar amb la finalitat de marcar l’inici del que s’ha denominat com a Moment Nacional de Reflexió. Va començar amb un minut de silenci i, un cop va transcòrrer, les campanes van tornar a sonar per marcar el seu final. Amb aquest acte s’espera que tot el país emmudeixi per a recordar a la reina i des de palau es va animar als ciutadans a commemorar l’ocasió de manera privada en les llars, al carrer, amb esdeveniments comunitaris o vigílies. El Big Ben sonarà de nou avui, amb intervals d’un minut, mentre la processó del festeig fúnebre i part del funeral.

La reina consort, Camila, va oferir ahir un tribut televisat en honor a la morta monarca en un enregistrament a la cadena pública BBC. En ella, segons va avançar el canal, l’esposa de Carles III va rememorar els «meravellosos ulls blaus» d’Isabel II i va assegurar que «sempre» recordarà «el seu somriure».