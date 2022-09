Un presumpte neonazi va matar ahir 15 persones, 11 d’elles menors d’edat, en un tiroteig en una escola de Izhevsk, una ciutat russa situada al peu de les Muntanyes Urals, segons el Comitè de Recerca rus, encarregat d’esclarir aquest tipus de successos. El pistoler va ser identificat com Artem Kazantsev, un home d’uns trenta anys que s’hauria graduat al mateix col·legi en el qual va perpetrar la matança. «Els investigadors estan registrant la seva residència i estudiant la personalitat de l’atacant, la seva visió del món i el seu entorn», va assegurar el comitè en un comunicat. «També s’està investigant la seva adherència a la ideologia neofeixista i nazi», va afegir l’organisme. El pistoler portava una esvàstica a la samarreta i hauria entrat al centre amb el rostre cobert per un passamuntanyes, d’acord amb un vídeo publicat per les autoritats.

El cap de la capital de la república russa de Udmurtia, Alexandr Brechálov, va escriure prèviament a Telegram que es va produir «una tragèdia en Izhevsk, a l’escola número 88». «Una persona no identificada va entrar a l’escola, va matar a un guàrdia. Hi ha víctimes entre nens i ferits», va dir Brechálov abans d’afegir que el pistoler s’havia suïcidat. Així ho va confirmar el propi Comitè de Recerca després de fer públic un vídeo on es veu el cos de l’atacant tombat al terra d’una classe. Entre els morts hi ha almenys dos professors i dues guardes de seguretat. Ahir es parlava d’almenys 24 ferits, inclosos 14 nens. D’acord amb l’agència oficial Tass l’assaltant anava armat amb dues pistoles i amb munició abundant. La tinença d’armes no és massa habitual a Rússia, on és bastant més difícil adquirir una pistola que en països com als Estats Units.