El Departament de Salut ha acordat incloure una partida als pressupostos per ampliar el tipus de les vacunes gratuïtes contra el meningococ a partir de l'any vinent. Serà, en concret, la vacuna que protegeix del meningococ de tipus B, que fins ara no estava inclosa entre les vacunes finançades públicament a Catalunya.

"Estem molt contents de poder anunciar aquesta bona notícia per a les famílies i els professionals sanitaris", ha valorat el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, per a qui mesures com aquesta "són un exemple de les que s'han d'impulsar per reduir les desigualtats en salut, causades en part per raons de tipus socioeconòmic". Aquesta decisió serà anunciada al Consell assessor de vacunacions i des de Salut es farà una ordre per a la seva introducció l'any vinent al calendari vacunal.

El titular de Salut, juntament amb la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, es va reunir ahir al Parlament amb representants de l'Asociación Espanyola contra la Meningitis (AEM) per traslladar-los la mesura. La seva vicepresidenta, Maria Elena Moya, ha subratllat la seva importància, "perquè és un reclam històric. Penso en les famílies vulnerables i és el millor regal que se'ls pot oferir des de la política".

En l'actualitat, la taxa d'incidència de la malaltia a Catalunya és molt baixa, concretament de 0,5 casos per cada 100.000 habitants. L'any passat, el 2020, es van registrar 30 casos confirmats de malaltia meningocòccia a Catalunya, una xifra que aquest 2021, en dades provisionals, ha baixat fins als 7 casos.