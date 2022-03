Els sindicats Ustec, Intersindical, CGT, COS, Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (aFFaC) es manifestaran el 2 d'abril contra l'acord que reconeix per primera vegada el castellà com a llengua vehicular en l'ensenyament.

En un comunicat conjunt, els convocants de la manifestació han afirmat que l'acord aconseguit per ERC, PSC, En Comú Podem i JxCat -formació que s'ha desmarcat a l'espera de més consens social- posa "punt final al model d'immersió lingüística a Catalunya", que "s'ha anat desmantellant progressivament en els últims anys".

Sobre la proposició per modificar la llei, a la que van arribar els partits polítics "per aplicar la sentència del TSJC" que obliga a impartir el 25% de les classes en castellà, les entitats han afegit que "desprotegeix els docents de possibles denúncies o pressions" en traslladar "als centres la competència per determinar percentatges per a cada llengua".

Per tot això, exigeixen "la retira de la proposició" i l'obertura d'un "debat d'ampli consens" amb els agents socials per "consensuar el futur del model lingüístic" que "ha de basar-se en el català com a llengua vehicular" i amb "els recursos suficients".

El passat 23 de març milers de persones es van manifestar a Barcelona, convocats per la Coordinadora Obrera Sindical (COS), la Intersindical-CSC, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i el sindicat de docents USTEC per exigir al Govern que protegeixi la immersió lingüística davant "agressions", com la sentència que obliga a impartir el 25% de les matèries en castellà.

L'endemà, ERC, PSC, En Comú Podem i JxCat van aconseguir un acord per modificar la llei de política lingüística que situa, per primera vegada, el castellà com a llengua vehicular en l'ensenyament, que no fixa percentatges i dona als centres educatius potestat per aplicar la mesura en funció de la seva realitat sociolingüística.

En el comunicat, els convocants han cridat a "tota la ciutadania" a una "manifestació multitudinària" el proper 2 d'abril a les 18 hores a la Plaça Sant Jaume de la capital catalana.