La presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, ha replicat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que no canviarà "el missatge" de la manifestació de l'11-S. En una entrevista a 'El Nacional' publicada aquest dijous, Feliu assegura que l'entitat crida "a tothom" a participar en la protesta, però avisa que no renunciarà al seu "sentit crític amb l'autonomisme". Ara bé, Feliu nega que la manifestació sigui contra els partits i diu que només volen "esperonar-los" i avisar-los que si no assumeixen la independència com a política prioritària "la gent no estarà al seu costat per anar fent polítiques de 'qui dia passa any empeny'".

"Si els partits no s'hi posen doncs haurem de prendre mesures per ser nosaltres els que, amb el suport de la gent, puguem fer la independència des d'un punt de vista de la mobilització democràtica i pacífica", alerta Feliu, que recorda a les formacions independentistes que "no són res sense la gent". Amb tot, Feliu defensa que volen que la manifestació sigui "crítica però no excloent". El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va dir a l'ANC dimecres que "el més lògic" seria que a la manifestació de la Diada "enfoquin la pressió" a l'Estat i no es concentrin en fer "retrets a companys de viatge". Ni Aragonès ni cap conseller d'ERC assistirà a la convocatòria de l'ANC.