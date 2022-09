El president del PSC al Parlament, Salvador Illa, ha avançat que el seu grup votarà en contra la proposta de resolució del PPC que demana al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que se sotmeti a una qüestió de confiança. Es tracta d'una proposta que es votarà demà divendres en el marc del debat de política general. Segons ha explicat Illa en una entrevista a 'Catalunya Ràdio', votaran en contra per "respecte institucional" i ha recordat que és una facultat que només té el president de la Generalitat. Tot i que Junts ha posat sobre la taula la petició d'una qüestió de confiança si Aragonès no dona "concrecions i compromisos" sobre el compliment del pacte de Govern, Junts no ha presentat cap proposta de resolució en aquest sentit.