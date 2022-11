El president del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola, ha assegurat que l'entitat "sempre" es posicionarà a favor "d'elements que ajudin a destensar la societat". Així ha respost Guardiola preguntat per la reforma del delicte de sedició en una entrevista a TV3. "Sempre serem partidaris d'una solució que serveixi per tancar ferides", ha remarcat. Sobre la gestió dels fons europeus, ha indicat que "cal donar un vot de confiança" al govern espanyol a l'hora de fer la distribució. "És important que es faci bé, i que la pressa no faci que els diners vagin a projectes i activitats que no tinguin un element transformador", ha dit Guardiola. Així mateix, el president del Cercle ha avalat les mesures del govern de l'Estat per afrontar la inflació.

En aquesta línia, Guardiola ha assegurat que "els marges d'actuació són limitats" i ha defensat que l'executiu de Pedro Sánchez "està fent les coses raonables, dins d'una situació molt complexa". Preguntat per la pujada dels tipus d'interès i la possibilitat que els bancs congelin quotes, l'exconseller delegat del Banc Sabadell ha dit que està "segur" que les entitat adoptaran "mecanismes" per tal que "els més vulnerables tinguin més protecció".