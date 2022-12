La sala contenciosa-administrativa del Tribunal Suprem ha rebutjat el recurs del Parlament contra l’acord de la Junta Electoral Central (JEC) que va deixar sense efecte la credencial del diputat de la CUP Pau Juvillà després d’haver estat condemnat a sis mesos d’inhabilitació per desobediència en una sentència que encara no era ferma.

El Suprem conclou que ja ha abordat i resolt qüestions similars i recorda que la LOREG declara que no es poden escollir condemnats per sentència, encara que no sigui ferma, per delictes de rebel·lió, terrorisme, contra l’administració pública o contra l’administració de l’Estat. Un altre article afegeix que les causes per no ser escollit també ho són d’incompatibilitat.