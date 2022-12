Vueling ha cancel·lat preventivament 29 dels vols previstos aquest dimarts a l'aeroport de Barcelona per la nova jornada de vaga de tripulants de cabina convocada pel sindicat Stavla, segons ha informat la companyia en un comunicat. L'aerolínia operarà 144 dels 173 trajectes a la capital catalana, el 83% dels programats. En el conjunt de l'operativa d'aquest 6 de desembre, Vueling preveu operar 482 vols, el 89% de tots els programats a la xarxa, que eren 544. Així, la companyia aèria ha cancel·lat de manera "preventiva" 62 vols no protegits pels serveis mínims. A escala estatal, operaran el 90% dels vols programats, 176 de 195, mentre que a escala internacional serà d'un 92%, 162 de 176 vols previstos.

Vueling ha assegurat que els afectats han estat avisats amb antelació i s'ha posat a la seva disposició alternatives per minimitzar l'impacte. De fet, assenyala que el 93% dels clients perjudicats per aquestes cancel·lacions ja han estat reubicats i han confirmat l'alternativa donada, ja sigui en altres vols de la companyia o amb abonament o reemborsament. El 7% restant està pendent d'escollir una opció. La companyia ha tornat a apel·lar a la responsabilitat del sindicat Stavla per desconvocar les aturades i apostar pel diàleg "davant de la confrontació social". La vaga va arrencar l'1 de novembre i, si el sindicat Stavla no arriba a un acord amb la companyia, es preveu que s'allargui fins al 31 de gener del 2023, en concret els dilluns, divendres, diumenges i festius.

De fet, Vueling ja ha cancel·lat fins al 2 de gener tots els vols que previsiblement es podran veure afectats per la vaga. Stavla és el sindicat majoritari entre els tripulants de cabina de Vueling i, segons el ministeri de Transports, prop de 2.250 empleats estan cridats a la vaga.