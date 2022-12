El Consell d'Administració de l'Autoritat del Transport Metropolità ha instat aquest dilluns els diferents operadors de mobilitat a prohibir temporalment l'entrada de patinets elèctrics a trens, metros i autobusos. La decisió arriba després que al novembre tres persones resultessin ferides lleus en incendiar-se un patinet elèctric a l'interior d'un vagó de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) a Sant Boi de Llobregat.

Segons ha explicat en roda de premsa el secretari de Mobilitat del Govern, Marc Sanglas, es demanarà als operadors a modificar els reglaments de funcionament per fer una "prohibició temporal" mentre s'estudia quin ha de ser el seu ús al transport públic.

La presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Laia Bonet, ha alertat que aquest incident fa posar "en dubte" la "seguretat" d'aquest mitjà de transport en auge. Tot i això, la regidora ha destacat que continua apostant per la convivència de diferents mitjans de transport, així que ha ressaltat que la prohibició seria, de moment, provisional.

"Temporalment, s'ha de prendre la decisió que mentre no es busca la solució de la compatibilitat, no es pugui fer", ha detallat. "El nostre objectiu (a TMB) és caminar a una compatibilitat, però produït aquest incident hem d'entregar un treball coordinat per veure com podem assegurar evitar incidents", ha apuntat. En el cas de Sant Boi, el foc va obligar a aturar la circulació del tren, evacuar els passatgers i retirar el comboi de les vies.