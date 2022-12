La paraula «birra» ha sigut triada com el neologisme de l’any 2022 de la llengua catalana. El concurs, que va presentar 10 paraules candidates a millor neologisme 2022, està impulsat des de fa nou anys per l’IEC i l’Observatori de Neologia (OBNEO) del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la UPF, universitat que avui ha donat a conèixer el resultat final de les votacions.

Salt al diccionari

Com a novetat, en aquesta edició s’havia introduït per primera vegada entre les candidates a neologisme de l’any una paraula «prou antiga i utilitzada però no present al diccionari», la «birra», que ha sigut elegida, a més de neologismes nous i d’ús social creixent.

A l’haver guanyat el concurs, si la secció filològica de l’IEC ho considera oportú, la paraula «birra» podria aparèixer aviat al Diccionari de la Llengua Catalana, com ho han anat fent els neologismes guanyadors dels anys anteriors, ha assenyalat la universitat.

Salut mental i tuit

La paraula ‘birra’ ha obtingut el 32,6% dels vots, mentre que el segon, tercer i quart lloc han sigut per a ‘salut mental’ (19,6%), ‘tuit’ (11,9%) i ‘violència vicària’ (8,4%).

La resta de paraules candidates han rebut els percentatges de vot següents: ‘poliamor’ (8,4%), ‘metavers’ (8,2%), ‘revictimització’ (4,2%), ‘nanosatèl·lit’ (3,6%), ‘submissió química’ (1,9%) i ‘micromobilitat’ (1,2%).