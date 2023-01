El Sindicat d'Estudiants ha convocat vaga el 25 i 26 de gener en defensa de l'educació i la sanitat pública. D'aquesta manera, se suma a la convocatòria feta per altres sindicats dels àmbits sanitari i educatiu. En un comunicat, el Sindicat d'Estudiants ha considerat que la situació de l'educació pública catalana és "insuportable" i apunten a alguns problemes com aules massificades sense calefacció, manca de professors i places d'FP i costejar certes despeses a la universitat. Acusa el Govern de mantenir els serveis públics en unes condicions "deplorables" i nega que no hi hagi recursos. El sindicat es fa seves també les reclamacions del sindicats sanitaris: "la seva lluita contra la precarietat i els baixos salaris és també la nostra".

Els estudiants exigeixen una educació pública 100% gratuïta, de qualitat i en català des d'infantil fins a la universitat; així com una inversió del 7% del PIB. Volen també un augment "dràstic" de les plantilles de professorat per reduir les ràtios a 15 alumnes per aula, més places públiques d'FP, més psicòlegs i psiquiatres a l'atenció primària i els hospitals però també als centre educatius. Per últim, reclamen llocs de treball dignes i la nacionalització de la sanitat privada i la indústria farmacèutica. La Intersindical s'hi suma La Intersindical també convoca vaga a l'educació el 25 i 26 de gener. USTEC va ser el primer sindicat educatiu en convocar aturada per aquests dies, quan també se celebra vaga en l'àmbit de la salut. La Intersindical ha justificat la decisió atesa la "manca de compromís i de resolució" del Departament d'Educació a l'hora d'arribar a un acord amb les forces sindicals. Entre d'altres, critiquen que no van rebre una proposta en ferm de la conselleria fins al 14 de desembre, una proposta que consideren insuficient i lluny de l'acord. Critiquen també que la propera reunió està fixada per al 19 de gener, en el que veuen una mostra de la "voluntat dilatòria" que allunya cada cop més l'acord a curt termini. El sindicat ha fet referència també a la situació del català a les aules i ha recordat que ha posat reiteradament sobre la taula la necessitat d'abordar urgentment aquest tema. En aquest sentit, han lamentat que no han rebut resposta d'Educació al balanç sobre les mancances en la implementació de la immersió lingüística i diverses propostes sobre la vehicularitat del català que els van fer arribar al desembre. Davant d'això, la Intersindical ha fet una crida al col·lectiu docent perquè se sumi a l'aturada i ha convidat la resta de forces sindicals a confluir en les diferents convocatòries de vaga i reprendre la unitat sindical.