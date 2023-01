El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president espanyol, Pedro Sánchez, podran parlar uns minuts durant la recepció de la cimera hispano-francesa d'aquest dijous. Segons fonts de la Moncloa, no consta cap petició de reunió entre els dos caps d'executiu aprofitant l'acte de demà a Barcelona. Així mateix, des de Madrid asseguren que Aragonès tindrà, demà al MNAC, el mateix paper que tenen la resta de presidents autonòmics en altres cimeres, com la hispano-romanesa a Castelló, o la hispano-alemanya a Coruña. Així, Aragonès només assistirà a l'inici, en l'acte de benvinguda i salutació, junt amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per rebre Sánchez i el president de la República Francesa, Emmanuel Macron.

Aragonès, doncs, estarà present només a la recepció de la cimera, on es fan les salutacions amb la presència de Sánchez i Macron, i les autoritats autonòmiques i locals. Així, el president del Govern no tindrà cap paper en les reunions bilaterals que -després de la rebuda- mantindran els presidents i els ministres dels governs espanyol i francès. El president de la Generalitat també va enviar la setmana passada una carta a Sánchez per suggerir que abordi demà l'oficialitat del català a Europa i l'impuls del H2Med a la cimera amb Macron. Des de Madrid consideren que el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Albares Bueno, ja és conscient de la importància que té el tema del català, i que sap que cal insistir-hi. Així mateix, la Moncloa afegeix que la resta de temes que va proposar Aragonès a la carta -que no ha rebut resposta- ja estan d'alguna manera inclosos a l'agenda de la cimera: el Corredor Mediterrani, el projecte H2Med, o el mecanisme transfronterer 2.0 per superar els obstacles jurídics i administratius en territoris transfronterers. De fet, des de Madrid donen especial importància a l'obertura dels passos transfronterers tancats per l'executiu francès. El govern espanyol també subratlla que el fet que la cimera se celebri demà a Barcelona no ha fet pas canviar el format de l'acte. A més, deixen en mans de les forces de seguretat el control de les mobilitzacions independentistes que hi haurà a fora del MNAC. L'executiu de Sánchez reitera que les cimeres que se celebren en territori espanyol es fan en diverses ciutats. I que s'ha escollit Barcelona, en aquesta ocasió, per ser una ciutat rellevant del nord d'Espanya, propera a França, i com a capital de Catalunya, amb la importància del projecte H2Med com a tema d'interès comú.