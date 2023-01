El ministre de Cultura, Miquel Iceta, ha assegurat aquest divendres que sent “molta pena” davant dels crits que van realitzar alguns manifestants a la concentració independentista contra la cimera hispano-francesa desitjant el retorn a la presó del president d’ERC, Oriol Junqueras. “No hem de desitjar el mal de ningú. Junqueras i la resta han patit el suficient i han demostrat el suficient compromís amb el país perquè estalviem expressions que fan mal als afectats i a la resta”, ha argumentat durant una visita al Parc Zam de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès). Sobre la concentració, ha dit que no va ser una “demostració de força” i que va mostrar la “divisió” en el moviment independentista.

El socialista ha dit que tots hem de fer un “gran esforç” per respectar les idees i les persones. “No m’agrada que hi hagi crits contra ningú”, ha explicat. Amb tot, ha sentenciat que l’independentisme no va tenir "un dia feliç” en la concentració contra la cimera.

Ha defensat el dret a la manifestació i ha revelat que els ministres espanyols i francesos van comparar la concentració independentista amb la que hi havia a França contra el pla del govern francès per reformar les pensions. “La concentració no desbordava la que hi havia a França”, ha comentat sobre la concentració independentista.