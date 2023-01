L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha negat que el procés estigui "mort" com han afirmat diferents veus del govern espanyol en les darreres setmanes. "El procés no està ni viu ni mort, està hivernat al congelador", ha assenyalat Mas en una entrevista a Catalunya Ràdio. "Ningú pot certificar si el procés ha acabat i només podran fer-ho els ciutadans de Catalunya quan vagin a votar, són els únics autoritzats", ha volgut deixar clar l'expresident català, que ha titllat de "provocació" les paraules de Pedro Sánchez o Félix Bolaños. "Són una irresponsabilitat i una falsedat", ha apuntat Mas, que també ha considerat que ERC té com a objectiu convertir-se en el partit hegemònic a Catalunya "però no se'n surt".

"ERC té una estratègia molt clara i legítima de convertir-se en el partit hegemònic a Catalunya, però li està costant molt, moltíssim", ha insistit el 129è president de la Generalitat. "De fet, Aragonès està encapçalant el Govern amb menys suports al Parlament des del 1980, amb només 33 diputats", ha recordat Mas. "Així sí, ERC ho està intentant, però no se n'acaba de sortir", ha etzibat l'expresident de la Generalitat, que s'ha mostrat còmode en el seu paper d'exlíder allunyat de la primera línia política. "Jo no em sento com un gerro xinès, hi ha expresidents que troben el seu paper i se senten còmodes, i n'hi ha d'altres que no tant", ha apuntat Mas.

"La CUP no va ser qui em va apartar, em vaig apartar jo"

"Ja vaig deixar clar a Puigdemont en el meu relleu a la presidència que, a partir de llavors, hi era per ajudar i no molestar. I a vegades els gerros xinesos molesten", ha ironitzat l'expresident de la Generalitat, fent una referència velada a l'expresident del govern espanyol Felipe González. "A vegades he donat la meva opinió, és cert, i sovint he discrepat. Però la meva voluntat és criticar poc, expressar-me el just i fer veure que la política va més enllà del dia a dia i de l'insult diari", ha recalcat Mas, que igualment ha negat que la CUP fos la responsable de la fi de la seva carrera política. "La CUP no va ser qui em va apartar, em vaig apartar jo", ha manifestat el 129è president català.

"Jo tenia dues opcions: repetir eleccions o apartar-me, i vaig decidir la segona. I ho vaig fer per subratllar que en moments transcendents d'un país les persones no poden estar per sobre dels projectes", ha explicat Mas. "I calia preservar la continuïtat del projecte sobiranista, ja que hi havia majoria absoluta a favor de l'independentisme per primera vegada. Era un moment transcendent i per això vaig sacrificar la meva presidència de la Generalitat", ha conclòs l'expresident català.