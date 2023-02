El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el primer secretari del PSC, Salvador Illa, han signat aquest dimecres a la tarda l'acord per l'aprovació dels pressupostos del Govern per a aquest any 2023. A les 16.30 hores, tots dos líders han rubricat el document en un breu acte celebrat a la Sala de Diputats del Palau de la Generalitat, segellant el pacte amb una encaixada de mans final. El president i el cap de l'oposició posen així punt i final a mesos de negociacions sobre els comptes, i permeten que el Govern tiri endavant el pressupost amb el suport també d'En Comú Podem.

Després d'aquest acord entre el PSC i el Govern d'ERC, el Consell Executiu es reunirà extraordinàriament aquest dijous, a les 10 del matí, per a aprovar els pressupostos formalment. Més tard, cap a les 12 del migdia, la consellera d'Economia, Natàlia Mas, lliurarà els comptes al Parlament, els explicarà als grups parlamentaris i oferirà una roda de premsa al respecte. A partir d'aquí, s'iniciarà la tramitació parlamentària, amb les compareixences dels consellers en comissió per a explicar els pressupostos de cada departament. Finalment, haurà de ser el ple qui, després de previsiblement tombar les esmenes a la totalitat que l'oposició pugui presentar, doni el vistiplau definitiu als comptes de la Generalitat per a aquest 2023.