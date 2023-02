El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, emplaça les forces polítiques i institucions sobiranistes a recuperar l'estratègia comuna. Antich ho ha dit en l'Assemblea General que l'entitat ha celebrat aquest dissabte a les Drassanes de Barcelona, on ha assegurat que des de fa un any no ha parat de treballar, sovint "fora del focus" i "lluny de les picabaralles" amb entitats del país. Per aquest motiu, adverteix: "Aquí no s'ha acabat res", tot destacant que només una estratègica compartida permetrà l'activació i construcció de l'hegemonia política i social necessària per posar sobre la taula de nou l'horitzó sobiranista. "No tenim la vareta màgica, només som un instrument al servei de la societat civil", ha dit.

L'entitat ha celebrat la trobada amb la presència de tota la direcció i convidats d'entitats socials i econòmiques, entre elles l'ANC amb la seva presidenta a primera fila, Dolors Feliu. En el seu discurs, Antich ha posat de manifest la feina que des de fa un any s'està fent per abordar l'actual situació des de la base, buscant consensos per abordar la situació política del país des de baix. "No hem deixat de treballar, en contra de veus interessades per fer creure que aquí no passa res, que el procés és mort i que el conflicte polític està resolt, diem que aquí no s'ha acabat res", ha assenyalat Antich. En aquest sentit, ha destacat que s'estan preparant, treballant "fora del focus i de les picabaralles polítiques". "Treballem al costat de les principals veus i organitzacions de la societat civil, perquè els agents que actuem en paral·lel treballem en xarxa per acabar amb la paràlisi", ha afegit el president d'Òmnium. "Estem treballant per renovar consensos i fer possible abordar la resolució democràtica del conflicte polític, però partits i institucions han de fer la feina que els pertoca i recuperar l'estratègia compartida", ha afegit. És per aquest motiu que llancen un missatge a les formacions i institucions: "Fem una apel·lació modesta però sincera, radical, a la maduresa, la responsabilitat i la generositat de tothom, només una estratègia compartida permetrà la construcció i l'activació de l'hegemonia política, institucional i cívico-socialm que torni a posar sobre taula l'horitzó de llibertat que país reclama". Amb tot, Antich assegura que mai alimentaran "l'antipolítica, ni el populisme ni l'erosió de les institucions democràtiques".