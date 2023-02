Escoles i instituts catalans han passat tot el matí amb problemes per connectar-se a internet, amb l’impacte que això té en uns centres que, en molts casos, depenen completament del wifi per poder desenvolupar les seves classes, ja que fa temps que van prescindir dels llibres de text. «Si truquem al SAU, el servei tècnic, salta directament una locució que informa de la incidència de connectivitat massiva», assenyala a El Periódico, del mateix grup que Regió7, una docent, que critica el disbarat que els responguin que obrin una incidència al SAU si no tenen internet per poder obrir-la.

Un problema recurrent El mateix error a la xarxa ha sigut confirmada per docents de diferents instituts i escoles de primària de l’àrea de Barcelona, que parlen d’«interrupcions constants». Alguns professors han tirat endavant les seves classes «obrint» les dades dels seus telèfons mòbils personals, ‘solució’ a la qual no pocs estan acostumats, perquè acaba sent l’única manera que tenen de poder tirar endavant les seves classes quan falla el wifi, cosa que passa amb freqüència, segons denuncien.