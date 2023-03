El Parlament ha aprovat aquest dijous una proposta de resolució que insta l'empresa Google a no traduir al castellà els topònims catalans i aranesos en la versió castellana de la seva aplicació de mapes, Google Maps. La comissió de Cultura del Parlament ha aprovat la moció d'ERC -en una acció coordinada amb Més Mallorca i Compromís- amb els vots dels mateixos republicans, del PSC, de Junts, de la CUP i dels Comuns. El text s'ha aprovat també a les Illes Balears. Segons ERC, l'adaptació lingüística dels noms dels municipis cap a la versió castellana encara passa ara amb topònims com Empúries (Ampurias*) o Penedès (Panadés*). El partit afirma que Google Maps també aplica canvis a la toponímia de les Illes Balears o del País Valencià.

La diputada d'ERC i portaveu a la comissió de Cultura, Irene Aragonès, ha defensat que "els topònims formen part del patrimoni cultural immaterial i de la identitat dels pobles i són un element essencial en la identificació dels territoris". És per això que per als republicans l'elecció del topònim ha de ser "un dret dels pobles; és una contribució al respecte entre persones i pobles". Aragonès ha afegit que "no té cap tipus de justificació" mantenir unes nomenclatures que responen a una dinàmica històrica "amb voluntat assimilacionista".

Els grups demanen que Google Maps faci servir el mateix criteri que en altres llengües: així, quan un usuari en castellà navega sobre territori britànic només canvien noms d'ús consolidats per a grans ciutats com Londres (London, en la seva versió pròpia) però, en canvi, es manté la toponímia original de Liverpool. Els republicans consideren, per tant, que haurien de quedar exclosos processos de substitució lingüística que no responguin als criteris internacionals habituals. "Especialment perquè, en casos com el català i l'aranès, el canvi de grafia va servir a l'absolutisme i al franquisme com a eina de manipulació política, cultural i territorial", afegeix ERC.

Durant el debat previ a la votació s'ha inclòs una esmena -que també ha estat aprovada- per ampliar l'àmbit d’exigència de la proposta a altres empreses tecnològiques o plataformes digitals, com per exemple Viquipèdia. A més, la proposta de resolució, finalment, inclourà traslladar al Govern el compromís de treballar perquè l'algoritme de les cerques de Google "no invisibilitzi els resultats en català".