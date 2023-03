L’expresident de la Generalitat Artur Mas creu que «deixar vacant la presidència del Parlament no és una bona decisió», en clara referència al fet que Laura Borràs s’hagi mantingut com a presidenta de la cambra tot i haver estat suspesa des de juliol i, per tant, no hagi pogut ser rellevada. «Les institucions, més enllà de la situació d’una persona a títol individual, estan per sobre de les persones», ha argumentat en una entrevista a Catalunya Ràdio.

Com a exemple, Mas ha recordat que ell, el 2016, va decidir fer un «pas al costat» quan va veure que «no tenia sortida». «No dic que sempre s’hagi de fer d’aquesta manera, però les institucions estan per sobre de les persones», ha insistit.

Ara bé, segons l’expresident, Borràs no hauria anat a judici si «no fos qui és». Mas defensa que pels fets que s'han imputat a la presidenta no s’ha jutjat ningú més «amb aquesta severitat» i ha assegurat que es tracta d’una «pràctica bastant habitual en el conjunt de les administracions públiques». En aquest sentit, considera que en el cas de Borràs hi podria haver una «potencial falta administrativa» que cal veure si s’ha produït.

Tot i així, l’expresident de la Generalitat creu que «alguna decisió que s’ha pres en relació amb el Parlament hauria d’haver sigut diferent». I preguntat per quina, ha respost: «Deixar vacant la presidència del Parlament no és una bona decisió». La Mesa del Parlament va acordar suspendre Borràs el 28 de juliol passat com a presidenta després que el TSJC l’enviés a judici per la seva etapa al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Com que Borràs no ha renunciat al càrrec, decisió avalada pel secretari general de Junts, Jordi Turull, ella s’ha mantingut com a presidenta suspesa i no hi ha hagut relleu a la presidència del Parlament. Quant a la pregunta sobre què hauria de fer Junts en cas que Borràs fos condemnada, Mas no s’hi ha volgut pronunciar al·legant que ell no és un militant en actiu. I ha afegit que és Junts qui ho ha de decidir internament.