Interior estudia emprendre accions legals contra l’empresa Iturri, proveïdora dels nous camions de Bombers, davant la negativa de la companyia a assumir el cost de reparació dels avariats, malgrat que estan en garantia. Ho han explicat a l’ACN fonts d’Interior que han indicat que en aquests moments hi ha cinc vehicles espatllats, dels 90 que des de 2021 han anat arribant i s’han anat repartint als parcs d’arreu de Catalunya. Per la seva banda, fonts sindicals han assegurat que les incidències en aquestes unitats sí són “generalitzades” i han manifestat que presenten mancances específiques que les fan ser “inoperatives”. Han recordat que la situació del parc mòbil és “dramàtica” i han reclamat un pacte de país per posar-hi solució.

El mes de gener del 2020, la conselleria d’Interior, llavors liderada per Miquel Buch, va signar un contracte amb l’empresa Iturri per subministrar 92 nous camions de Bombers amb un cost de 39,8 milions d'euros. Es tractava d’un innovador model, un camió tipus bomba rural pesant que podria utilitzar-se tant en entorns rurals com a la ciutat. Tot i que Interior assegura que abans de començar-los a enviar als parcs es va dur a terme un testeig, fonts sindicals han explicat a l’ACN que “la part social no va participar en els plecs de condicions, ni en el procés d’elecció i avaluació d’aquestes unitats" que en poc temps van començar a donar problemes.

Des d’Interior han afirmat que “no hi ha una avaria generalitzada i concreta” que afecti aquestes unitats, però sí han remarcat que en tots els casos es tracta de camions que tenen menys de dos anys. Així, han apuntat que a principis de setmana, hi havia vuit d'aquests models avariats. “Ja n'hem reparat alguns i a hores d’ara en tenim 4 o 5 d’espatllats, el que representa el 5% del total d’aquests vehicles”, han explicat a l’ACN. Per la seva banda, Antonio de Río, secretari general d'UGT Bombers de Catalunya i sergent del cos, ha assenyalat que només a la Regió Metropolitana Nord “ja hi ha sis camions que no funcionen”.

Així, ha assegurat que les deficiències i incidències en aquests camions sí són generalitzades. “Tenim problemes específics com el que afecta al circuit hidràulic, la bomba o la transmissió”, ha comentat el representant sindical. Tot i que ha detallat que algunes de les mancances s’han anat corregint, ha valorat que encara hi ha camí per recórrer. En aquesta línia, ha dit que les rodes també són una font de problemes perquè “en dos mesos s’han de substituir perquè no estan preparades per a camins forestals”. Per tot plegat, ha considerat que els camions són “inoperatius”.

Accions legals

Interior ha criticat l'actitud de l’empresa proveïdora, Iturri, que està posant pals a les rodes per assumir les reparacions. “Estem estudiant el tema legalment per veure que fer davant aquesta negativa de la companyia d’assumir el cost d’arreglar uns camions que estan garantia”, han indicat. Han reconegut que la manca d’inversió en recursos humans i materials al cos de Bombers és un fet que s’arrossega des de fa anys. “En som conscients i estem mirant de revertir la situació”, han manifestat des de la conselleria. En aquest sentit, han destacat que s’han invertit 19 milions d'euros per adquirir 70 nous vehicles de tipologies molt diverses. La previsió és que aquestes unitats es vagi distribuint als diferents parcs de Catalunya al llarg de 2023.

Pacte de país

Antonio del Río ha reconegut “l’esforç” que s’està fent des de la conselleria però ha insistit que “no és suficient”. Ha denunciat que les deficiències que pateix el cos “no se centren només en aquests camions”, sinó que tot el parc mòbil està molt “envellit”. “Ens trobem davant un problema greu que no pot solucionar un govern en minoria, ni un conseller”, ha apuntat el representant d’UGT que ha reclamat “un pacte de país” i un “sobreesforç”. Així, ha apuntat que els sindicats de Bombers han traslladat aquest “crit d’alerta” a totes les formacions de l’Arc Parlamentari.

També ha explicat que dimecres passat, a instàncies d’UGT, els representants sindicals dels Bombers, el cap del cos, David Borrell, i el director general dels Bombers, Joan Delort, van reunir-se per abordar la problemàtica dels vehicles. “Vam forçar la trobada després de l’accident de Rubí”, ha comentat del Río. Segons ha relatat, els responsables del cos també van aprofitar l'ocasió per traslladar-los que a banda de la tensa situació que es viu amb l’empresa Iturri, també hi ha desavinences amb una altra de les companyies encarregades de fer el manteniment preventiu del parc mòbil. “En concret és la que presta aquest servei a les Regions Metropolitanes Nord i Sud, que precisament són les que tenen més vehicles espatllats”, ha remarcat.

Fins fa poc temps Iturri era l’empresa que feia aquestes tasques de manteniment, però Interior va decidir prescindir d'aquests serveis després que la Fiscalia comencés a investigar la companyia i l’excúpula dels Bombers, per presumptes irregularitats. De fet, hi ha una investigació en marxa per aclarir si es van inflar factures i posposar pagaments per afavorir l’adjudicatària.