Tot just 58 dies per a unes eleccions municipals semblen molt pocs perquè els partits polítics arribin a un acord que inclogui sancions, precisament, a municipis. Aquest sembla l’ensenyament que s’extreu de la cimera de la sequera celebrada aquest divendres al Palau de la Generalitat, entre Govern i partits polítics. La reunió ha començat amb un preacord sobre la taula que, al final, no ha sigut validat pel desacord en un sol punt: el de les multes. La consellera d’Acció Climática, Teresa Jordà, ha afirmat a la sortida de la cimera que el Govern tiraria endavant la resta de punts del que havia de ser l’acord. «Perquè hi hagi un acord hi ha d’haver voluntat d’arribar a acords», va dir Jordà, acusant veladament el PSC del fracàs del conclave.

L’obstacle es divisava en la llunyania. Va ser el principal punt de desacord amb el decret llei aprovat pel Govern el 28 de febrer, juntament amb la presumpta unilateralitat de l’Executiu (atribuïda pel PSC i Junts i negada pel mateix Pere Aragonès). I el Govern, es va mostrar disposat a obrir la mà quant al règim sancionador, precisament per evitar el que ha acabat passant. Juliol, última oferta Així, la proposta d’Acció Climàtica fixava per al juny l’inici de la tramitació d’expedients sancionadors als municipis que incompleixin el decret. L’última oferta va ser traslladar-la al juliol. No obstant, segons fonts del Govern, el PSC s’ha enrocat a demanar que fos al setembre, és a dir, després de la temporada estival. Una cosa que l’Executiu ha considerat inacceptable per tal com, sense l’element dissuasori de les multes, la prevista arribada a l’estat d’emergència, és a dir, a les restriccions en el consum domèstic, ara previst, precisament per al setembre, podria avançar-se. La portaveu socialista, Sílvia Paneque, va assenyalar en roda de premsa, no obstant, que el seu partit reclamava retirar del decret el règim sancionador en la seva integritat. «És un error tirar endavant aquest decret d’esquena als municipis i, a més, assenyalar-los», va apuntar Paneque.