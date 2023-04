El Minairó, el tercer nanosatèl·lit de la Generalitat, ja està en òrbita. Quan faltaven uns deu minuts per a les nou del matí d'aquest dissabte (hora catalana), el coet Falcon 9 de la companyia nord-americana SpaceX s'ha enlairat amb el nanosatèl·lit català a bord des de la base espacial de Vandenberg, a Califòrnia. El llançament s'havia ajornat en dues ocasions –el dimecres 12 i el divendres 14 d'abril- per les males condicions meteorològiques. El Minairó orbitarà al voltant de 550 quilòmetres de la Terra i passarà per damunt de Catalunya cada cinc dies. El nanosatèl·lit pretén desplegar un "laboratori en òrbita" i servirà per millorar la connectivitat 5G. La missió la gestiona la Fundació i2CAT i la proveeix l'empresa Sateliot.

"Ja tenim el Falcon9 enlairat (i el motor aterrat un altre cop a la Terra). La càpsula que porta els nanosatèl·lits segueix el seu camí cap amunt. Primera fase, finalitzada amb èxit", ha celebrat la secretària de Polítiques Digitals del Govern, Gina Tost. El Minairó, de només 30 centímetres i uns 10 quilos de pes, servirà per monitoritzar cultius, gestionar els recursos hídrics i per al control de transports i mercaderies. El nom de Minairó, escollit en col·laboració amb el programa informatiu infantil 'InfoK', fa referència a un ésser fantàstic en forma de follet diminut que és el protagonista d'una llegenda tradicional del Pallars i el Pirineu. Es tracta d'un nanosatèl·lit de baixa òrbita, tal com els dos anteriors de la Generalitat -l'Enxaneta i el Menut-, que orbiten entre 500 i 600 quilòmetres de distància de la Terra i hi fan una volta cada 90 minuts. La Generalitat assegura que el Minairó donarà cobertura a tota la superfície terrestre i permetrà que qualsevol dispositiu pugui connectar-se via satèl·lit o mòbil a qualsevol lloc i amb un cost "molt baix", la qual cosa suposarà "democratitzar" l'accés. Pel que fa als usos concrets, el cofundador de Sateliot, Jaume Sanpera, va explicar que pot facilitar serveis sobretot en logística, agricultura, ramaderia o energies renovables. "Per exemple, podrem fer seguiment de contenidors a tot arreu del món", va detallar Sanpera. Pel que fa als dos satèl·lits anteriors -l'Enxaneta i el Menut, respectivament- Tost va apuntar que el primer va ser una "prova de concepte" de la tecnologia 5G; mentre que del segon, destinat a l'observació de la Terra, tot just han rebut les primeres imatges, que estan acabant de "calibrar". "Tot és molt prometedor i estem tenint molts bons resultats, tot fa pensar que acabarà sent un èxit", va valorar la secretària de Polítiques Digitals, que va avançar que el quart satèl·lit de la Generalitat es licitarà durant el 2023 i tindrà com a missió l'observació de la Terra.