La incidència a la R2 sud és "greu" i la circulació de trens no tornarà a recuperar la normalitat fins d'aquí "tres o quatre setmanes", ha afirmat el secretari general d'Infraestructures del Ministeri de Transports, Xavier Flores. "És de les pitjors incidències que pots tenir: et deixa a cegues en el control de trens i la seguretat", ha reconegut Flores, en una atenció als mitjans des de l'estació de Sants. "La millora serà progressiva. Si avui s'ha aconseguit que circulin dos trens per sentit i hora, demà dimecres el pronòstic és que s'augmenti la freqüència als tres trens per sentit i hora", ha avançat el secretari d'Infraestructures, que ha apuntat a la caiguda d'un llamp com la causant de l'avaria al sistema de senyalització de Gavà.

"L'avís es va rebre cap a les 21.00 hores d'ahir dilluns per un problema a la catenària a la via 3 de Gavà", ha detallat Flores, que ha reiterat que la principal hipòtesi és que la incidència fos provocada per l'impacte d'un llamp. "La mala sort va ser que la catenària caigués precisament sobre el quadre del sistema de senyalització i s'iniciés un incendi. Va anar de cinc o sis metres", ha lamentat el secretari general d'Infraestructures. "Es va cremar tot el quadre de comandament de Gavà i es van danyar diversos sistemes auxiliars. Això afecta la senyalització i, de retruc, la circulació de trens", ha constatat Flores, que ha parlat d'una situació de "bloqueig telefònic" a l'R2 sud. "Volem escurçar terminis" "Només es podrà anar millorant poc a poc. Demà serà millor que avui, i així progressivament", ha avisat el secretari general d'Infraestructures, que ha afirmat que Adif i Renfe hi destinaran tots els recursos humans i tècnics necessaris. "En tres o quatre setmanes creiem que la situació es podrà normalitzar. Però volem escurçar terminis", ha puntualitzat Flores, que ha recordat que una incidència similar es va produir fa poc a València i una altra fa més anys a Mollet del Vallès. "Una persona usuària ha de saber que demà circularan tres trens per hora i sentit (la meitat de l'oferta habitual) i que s'aturaran a totes les estacions", ha volgut deixar clar el secretari general d'Infraestructures del Ministeri de Transports. "O sigui, hi haurà trens aproximadament cada 20 minuts. A partir dels propers dies intentarem homogeneïtzar el servei i anar incrementant els combois", ha conclòs Flores, que ha estat acompanyat de la directora de Rodalies, Mayte Castillo; el subdirector d'Operacions Nord-est d'Adif, Alfonso Ruiz; i el subdirector de Circulació, Antonio Prim.