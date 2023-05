La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat la sentència del Jutjat Social 8 de Barcelona dictada el juliol del 2022 que, per primera vegada, reconeixia la mort el 2019 d’un treballador del metro de la capital catalana per exposició a l’amiant en túnels, vagons, tallers i diferents components dels combois. El magistrat va considerar provat en aquesta primera resolució judicial, ara ratificada, que l’empresa municipal Ferrocarril Metropolità de Barcelona no va avaluar correctament els riscos del lloc de treball del finat, cosa que va acabar derivant en una falta de mesures preventives, que van derivar en un càncer molt agressiu que li va acabar causant la mort. Fonts sindicals apunten que hi ha 25 treballadors en actiu que tenen diagnosticades afectacions relacionades amb l’exposició a l’amiant i sobre les quals es fan revisions mèdiques periòdiques.

