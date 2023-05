Barcelona decideix aquest diumenge, 28 de maig, si Ada Colau segueix exercint d'alcaldessa o deixa pas a una nova cara en unes eleccions municipals que a Regió7 pots seguir en directe. Serà una nit intensa amb un escrutini que decidirà el futur de la capital catalana. I després de saber el resultat del 28-M, segurament caldrà establir pactes de nou. També serà interessant veure quin paper juga el votant indecís i la participació, ja que aconseguir un regidor més, o un menys, pot ser decisiu per aconseguir l'alcaldia a Barcelona després de les eleccions municipals.

Resultats de les eleccions a Barcelona

Durant tot aquest diumenge, i des de l'obertura dels col·legis electorals a les 9 del matí, Regió7 està seguint en directe la jornada electoral. Consulta a l'especial informatiu de Regió7 l'última hora d'aquestes eleccions 28 de maig i coneix al moment les últimes notícies. A més, des de les 8 de la tarda t'oferim en viu l'evolució de les les dades de l'escrutini a Barcelona. Tens desglossats al nostre cercador el nombre de regidors i els vots que va sumant cada partit i podràs veure en directe quina és la força preferida a Barcelona per l'electorat.

Els polítics han viscut uns últims 15 dies de campanya intensos, amb una agenda plena d'actes públics amb l'objectiu d'intentar convèncer aquells votants de Barcelona amb dubtes. D'aquesta capacitat de mobilització dependrà la renovació de les alcaldies als diferents municipis de Catalunya, on previsiblement entraran cares noves als plens i poden haver sorpreses a cada alcaldia.

Avui, 28 de maig, estan cridats a votar tots els ciutadans empadronats majors de 18 anys. En algunes altres regions també se celebren les eleccions autonòmiques i, segurament, a Madrid hi haurà molts ulls posats en aquests comicis, ja que ben aviat hi haurà les Generals. Els resultats i les possibles aliances que es forjaran després del 28-M determinarà qui s'imposa en la política de l'Estat. Segueix en directe les últimes notícies de les eleccions 2023 a Regió7.

El PSC, el partit que més ha gastat en les eleccions municipals a Barcelona

La candidatura del PSC encapçalada per Jaume Collboni ha destinat uns 455.000 euros en la campanya del 28-M, seguida per la llista de BComú, que n'ha gastat 400.930, i per la d'ERC, amb una despesa d'uns 400.000 euros. Són dades facilitades per les diferents candidatures a l'ACN. Valents (180.000), Trias per Barcelona (170.000), Cs (150.000) i PPC (100.000) han donat la xifra de la despesa ordinària de la campanya a Barcelona, però no han facilitat què s'han gastat en enviament de propaganda electoral a la capital catalana. Tots els candidats han organitzat actes en la majoria de districtes de la ciutat durant els 15 dies de campanya.