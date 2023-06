Un avió que cobria el trajecte entre Lagos (República Federal de Nigèria) i Amsterdam va fer un aterratge d’emergència la matinada de dilluns a l’aeroport del Prat perquè una de les seves passatgeres s’havia posat de part en ple vol.

Un cop l’aeronau va tocar terra, als volts de les cinc de la matinada, els serveis sanitaris de l’aeroport, auxiliats per la Guàrdia Civil, hi van accedir per assistir la dona. Finalment, tant la mare com el nadó van ser traslladats a l’Hospital Sant Joan de Déu on es recuperen favorablement.