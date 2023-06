Un total de 94.573 vehicles ja han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona aquest diumenge entre les dotze i les quatre de la tarda, segons el Servei Català de Trànsit. Així, les carreteres catalanes ja han assumit el 36,4% dels 260.000 trajectes previstos en l'operació tornada del cap de setmana de Sant Joan, que es tancarà aquesta mitjanit. A primera hora de la tarda hi ha trànsit intens a l'AP-7 a la Roca del Vallès en direcció a Barcelona i a l'eix viari entre Castell-Platja d'Aro i Maçanet de la Selva en diversos trams per incorporar-se a la mateixa AP-7. D'altra banda, a la Jonquera continuen les retencions per l'incendi d'un autocar també a l'AP-7.

En el dispositiu de l'operació tornada del primer cap de setmana d'estiu s'han instal·lat més de 100 km de carrils addicionals en sentit contrari a l'habitual a l'AP-7 nord entre Sant Celoni i Montornès del Vallès, a l'AP-7/B-23 entre Vilafranca i Molins de Rei i a la C-32 nord entre Sant Andreu de Llavaneres i Montgat i a la C-32 sud entre Gavà i Cornellà de Llobregat, per augmentar la capacitat viària d'aquestes vies i trams. A més, també s'han habilitat altres mesures especials a la C-65 i GI-662 a la Costa Brava, a l'N-340 al Vendrell, a la C-14/N-240 a Montblanc, i al carril bus-VAO de la C-58, que s'ha obert a tots els vehicles (a excepció de camions).