Les paraules de reconeixement a la professió docent, la mà estesa i l’oferta de diàleg expressats per la nova consellera d’Educació, Anna Simó, en el ple del Parlament celebrat dimarts no convencen els sindicats Ustec (majoritari a l’escola pública catalana), Intersindical i CGT, que han fet una crida a la vaga el 6 de setembre, coincidint amb la tornada a l’escola dels alumnes d’infantil, primària i secundària.

En un comunicat fet públic aquest dimecres, aquests tres sindicats han cridat a no començar «el curs amb normalitat» en la mateixa setmana en què s’està celebrant el debat monogràfic d’educació al Parlament. Aquest dijous, la Cambra votarà propostes de resolució.

Així, han cridat a la vaga els docents per a la «defensa de l’escola pública de qualitat i en català», i demanen que es defensin els drets dels treballadors dels centres educatius i la millora de les seves condicions laborals.

Han instat que la consellera iniciï «una etapa de diàleg i negociació amb la part social», ja que consideren que l’etapa de l’exconseller Josep Gonzàlez-Cambray va estar marcada per la falta d’aquest consens. Simó ja va explicar dimarts que té agendades reunions amb tots els sindicats educatius.

La Ustec, la Intersindical i la CGT han insistit a reclamar que «s’escolti i es valori les treballadores i treballadors dels centres educatius, que donen el servei d’educar els nens i adolescents del país».

La resta de sindicats (Aspepc, CCCO, segon i tercer en representació) i la UGT no s’han afegit per ara a la convocatòria. Jesús Martín, de la UGT, ha assenyalat que la seva formació rebutja una «convocatòria preventiva com la que han fet la Ustec, la Intersindical i la CGT». «Volem asseure’ns, negociar, escoltar i proposar. La nostra política és de recerca de solucions al conflicte, no d’afegir més llenya al foc», ha assenyalat Martín.