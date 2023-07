L'expresident i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, ha reiterat que "persones del PSOE" li van insinuar que li podrien oferir l'indult si tornava a Espanya en diverses reunions al Parlament Europeu. Així ho ha explicat en una entrevista a RAC1 aquest dijous al matí, si bé ja ho ha revelat l'octubre del 2022 en una carta. "Jo no m'entregaré mai", ha insistit l'endemà del revés del Tribunal General al seu recurs per l'aixecament de la immunitat de l'Eurocambra. Tot i que dimecres va assegurar que dilluns aniria al ple d'Estrasburg, Puigdemont ha refredat aquesta intenció puntualitzant que demanaran primer al Parlament Europeu que aclareixi si li "garanteix protecció" per desplaçar-se.

Amb la sentència del TGUE, la immunitat cautelar que tant ell com els també eurodiputats Toni Comín i Clara Ponsatí tenien, però Puigdemont considera que si el Tribunal Suprem va deixar sense efecte l'euroordre que va desencadenar el suplicatori, ell hauria de tenir immunitat perquè, segons ell, si hi ha una nova ordre de detenció europea, cal un nou suplicatori.

Amb tot, Puigdemont prefereix esperar a la posició del Parlament Europeu respecte la protecció parlamentària per anar als plens i admet que afrontar una extradició des de França "no és el mateix" que a Bèlgica o Alemanya pels "tractats bilaterals" que té amb l'estat espanyol. També ha deixat clar que "mai" ha contemplat exiliar-se a Suïssa. "Per viure tranquil és millor Suïssa, però jo volia donar un sentit polític a l'exili", ha dit.

Eleccions euroordres del 2024

Puigdemont ha avançat que "probablement" es tornarà a presentar a les eleccions europees del 2024. "Avui diria que sí", ha afirmat, tot matisant que "en uns mesos" podria canviar d'opció. Per ara, però, s'inclina per concórrer a les europees de l'any que ve. Preguntat per si inclouria a Ponsatí a la llista, Puigdemont ha avisat que no serà "compatible" si representa els "marges" de l'independentisme i ha defensat per reprendre "el carril central".

Discrepàncies amb Ponsatí

De fet, Puigdemont ha recriminat a Ponsatí que expressés les seves crítiques a part de l'independentisme durant la roda de premsa posterior a la sentència del TGUE. "Es va equivocar", ha opinat Puigdemont, que discrepa "amb el to, en el fons i el moment". Si bé ha assegurat que a Ponsatí sempre li han "permès" expressar-se "lliurement", li ha retret que ella és eurodiputada "gràcies a l'estratègia" que van adoptar.