Un estudiant ha denunciat que un màster de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) s’imparteix totalment en castellà. Així ho ha explicat la Plataforma per la Llengua, que ha assenyalat a través d’un comunicat que la docència, la informació i la comunicació estan únicament en castellà, totalment en contra de la normativa catalana i universitària.

Tot va començar quan l’alumne va contactar amb la universitat per demanar informació sobre el màster propi de la UAB sobre Metodologia de la investigació: Disseny i Estadística en Ciències de la Salut, i va rebre la resposta en castellà. Aquest va insistir i va demanar la informació en català i també va preguntar en quin idioma s’impartien les classes, a la qual cosa la resposta va ser: «Tot, absolutament tot, ho fem en castellà».

Idioma preferent

El fet li va estranyar, ja que la UAB reconeix ser una universitat orgullosa del català i impartir, segons la seva pàgina web, entre un 60 i 70% de les seves classes en català. La institució assenyala l’idioma com a llengua pròpia i preferent i té una política vigent que pretén fomentar l’ús del català com a llengua pròpia i el castellà (i català) com a oficials. «La UAB es fa responsable d’assegurar l’ús del català i la divulgació i la millora de la producció científica en català», indica en el Pla de Llengües 2021-2025.

Així mateix, segons l’article 6.1 de la llei d’universitats de Catalunya (LUC) s’estableix el català com a idioma propi a les universitats del territori.

✉ P., estudiant de l'àmbit de la salut, va demanar informació sobre el màster propi "Metodología de la investigación: Diseño y Estadística en Ciencias de la Salud” de la #UAB.



📩 Es va sorprendre de rebre la resposta i la web en castellà. Va decidir insistir-hi. pic.twitter.com/EX0FxwxpqK — Plataforma per la Llengua (@llenguacat) 13 de septiembre de 2023

La universitat va respondre a l’estudiant que el perquè de l’ús únic del castellà en el màster de l’àmbit de la salut era que «la majoria d’estudiants eren de tot l’Estat espanyol i estrangers». Sense anar més lluny, el 36,4% dels alumnes de màster a Catalunya (10.289 persones) són de nacionalitat estrangera, la majoria d’ells provenen d’Amèrica i el Carib, segons un informe del Ministeri d’Educació.

«Fa 40 anys que es fan aquests cursos i sempre han sigut en castellà», va sentenciar la universitat. És així que la Plataforma per la Llengua ha fet públic que s’ha de capgirar la situació, ja que s’incompleix el pla de llengua de la UAB i la normativa.

La Plataforma per la Llengua ha detectat fins a 82 pàgines webs de màsters propis i oficials i postgraus de la UAB (dels 170 en total) que no tenen versió en català.

No és la primera queixa

Ja fa gairebé dos anys, un professor d’un dels màsters de la UAB va dir que deixava la docència precisament perquè obligaven a fer-la en castellà i «prohibien el material en català». «Cada vegada s’està menyspreant la nostra llengua amb excuses de la internacionalitat», va explicar en un fil de X (abans Twitter).

2. Malauradament no crec que aquestes accions individuals i de militància serveixin de res, només per la meva pau i dignitat personal. Però si més no, fer-ho públic per aquí potser ajuda a pensar que tenim un problema gros com a cultura i com a nació, si continuem per aquest cami — Jordi Juanico Sabaté (@jordijuanico) 4 de noviembre de 2021

Pocs dies després la UAB va rectificar i es va reunir amb el professor per comunicar-li que podria impartir les seves classes en català. «El que ha passat des de dijous passat no crec sincerament que sigui obra meva, sinó que l’empenta que vosaltres heu donat perquè un senzill tuit, producte de la tristesa provocada per uns fets desafortunades, hagi arribat tan lluny», va explicar.

També amb la iniciativa «La universitat, en català», impulsada per la Plataforma per la Llengua, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), la Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya (FNEC) i el Bloc d’Estudiants Agermanats (BEA), es van captar 88 denúncies per part d’estudiants que es queixaven del desús del català a les universitats de Catalunya.

Entre una de les accions de la iniciativa, que va començar el 2021, van aconseguir que una estudiant de Suïssa pogués recuperar els diners d’un màster que havia de fer inicialment en català, però que es va fer en castellà, a la UAB.