Infermeres de Catalunya i el Departament de Salut han arribat finalment a un acord per desconvocar la vaga indefinida que el sindicat va iniciar el passat 12 de desembre. Després d'hores de reunió, conselleria i sindicat han acordat un paquet de millores organitzatives -com el dret a la desconnexió digital o el reconeixement de les infermeres com a figures vàlides per fer de cap de torn i de guàrdia-, però no han aconseguit arribar a un acord pel complement salarial d'entre 400 i 600 euros mensuals que reclamaven cobrar mentre el govern espanyol no fa la reclassificació de la professió a la categoria funcionarial A1. Tanmateix, el conseller de Salut, Manel Balcells, ha afirmat "prioritzarà" la requalificació en les negociacions amb l'Estat.

Amb l'acord tancat aquest dijous, es reconeixerà les infermeres com a figures vàlides per fer de cap de torn i de guàrdia i es garantirà el dret a la desconnexió digital amb la creació d'un codi de desconnexió digital durant el 2024. A més, el departament s'ha compromès a estudiar les necessitats reals de la flota de vehicles del territori i a augmentar-la segons aquesta avaluació durant el primer semestre d'aquest any per poder garantir la cartera de serveis d'atenció domiciliària dels CAP de l'Institut Català de la Salut (ICS).

Entre altres mesures, el sindicat i la conselleria també han pactat fer una avaluació de les càrregues de treball dels professionals, així com avaluar l'assignació de professionals als centres sanitaris per tal de poder determinar quin és l'estat del sistema. "És una demanda i una necessitat que ens ha de permetre elaborar un model d'assignació de necessitat de professionals i, per tant, això ho farem de forma immediata, perquè era una necessitat prevista i un compromís que adquirim", ha explicat el conseller de Salut, Manel Balcells, un cop finalitzada la reunió.

Per fer seguiment dels compromisos, Salut i el sindicat han pactat reunir-se bilateralment cada dos mesos. "Desconvocar la vaga és una bona notícia per al sistema i estem contents. L'afectació de les vagues en la població no és bona i ara tindrem pau social, que ens permetrà treballar en les millores de la professió infermera que és el que volem", ha assegurat Balcells.

Un mes i mig en vaga

Infermeres de Catalunya, sindicat sense representació a la mesa sectorial, s'ha reunit aquest dijous per segona vegada amb el conseller del Salut després de més d'un mes i mig en vaga per reivindicar millores econòmiques i en el reconeixement de la professió. El sindicat va començar l'aturada indefinida el passat 12 de desembre i les negociacions amb la conselleria havien quedat encallades des d'aleshores.

En declaracions als mitjans un cop finalitzada la reunió, la vicepresidenta d'Infermeres de Catalunya, Laia Marsal, ha afirmat que no és l'acord que volien signar perquè no han aconseguit totes les reivindicacions, però ha admès que "és un primer pas" en les negociacions amb el Departament de Salut. En aquest sentit, han apuntat que desconvoquen la vaga per "donar un respir a la infermeria i a la població" i ha assegurat que els acords no signifiquen el final de la negociació. "No ens tremolarà el pols en tornar a convocar una vaga", defensat.

El sindicat va convocar l'aturada en protesta pel tercer conveni de l'Institut Català de la Salut (ICS), pactat entre el Departament de Salut i els sindicats Metges de Catalunya, CCOO, UGT i SATSE. CATAC, que també compta amb dos representants a la mesa sindical, no el va firmar. L'acord pel tercer conveni afecta uns 55.000 treballadors sanitaris de Catalunya i contempla una partida de 320 milions addicionals a l'any.

El sindicat no aconsegueix el complement salarial que reivindicava, però es mostra satisfet amb l'acord

Per posar fi a la vaga, les infermeres reclamaven el reconeixement professional i econòmic de l'A1, ja que a hores d'ara les infermeres es troben en la categoria professional A2, tot i que des de fa anys són graduades. La reclassificació formal, però, depèn del Ministeri. Per això, en tant no arriba aquesta, les infermeres demanen al Govern un complement salarial d'entre 400 i 600 euros als pressupostos que remuneri aquesta homologació al nivell A1. Tanmateix, Salut s'ha negat des del primer moment a atorgar aquest complement al col·lectiu atès que el sindicat no té representació a la mesa i que, a més, suposaria una partida de 350 milions d'euros anuals, superior a la que preveu el tercer conveni.

"És la qüestió que explica que no hi hagi diners -en l'acord-, no poden haver-hi diners perquè tota la qüestió salarial passa per la mesa i pels convenis", ha subratllat el titular de la cartera de Salut durant la roda de premsa posterior a la reunió.

Tanmateix, el conseller s'ha fet seva la reclamació de la reclassificació a la categoria professional A1 i ha afirmat que és una qüestió que prioritzarà en les negociacions amb el govern espanyol i, en concret, a la reunió que té prevista amb la ministra de Sanitat, Mónica García, el proper 2 de febrer. "Ha d'haver-hi reclassificació de totes les categories i hem quedat que l'aplicació es farà en el moment en què entri en vigor i tingui un finançament efectiu", ha explicat Balcells, que ha insistit que la requalificació és un tema que depèn del govern espanyol, també pel que fa als recursos econòmics.

"Veurem quin és el compromís de la ministra", ha apuntat Balcells. El conseller també ha indicat que la requalificació és "una problemàtica" que el govern espanyol té al conjunt de l'estat i ha assegurat que per tal de tenir un sistema sanitari públic de qualitat i perquè els sanitaris se sentin ben tractats és necessari "que l'Estat es comprometi". "Nosaltres hi posarem tot l'esforç negociador", ha assegurat.

Amb tot, la vicepresidenta del sindicat ha subratllat que seran "molt estrictes" en el seguiment dels compromisos assolits i ha advertit el Departament de Salut que es tracta només "d'una primera batalla".

El sindicat manté que s'unirà a la manifestació plantejada amb caràcter unitari pel proper dissabte, 27 de gener

Marsal també ha explicat que, tot i haver tancat un acord amb Salut, aquest proper dissabte 27 de gener s’uniran a la manifestació plantejada amb caràcter unitari i convocada per la plataforma sindical integrada per la CGT, Som Sanitat, Intersindical, CATAC-CTS, Som Intersindical i Sin Nosostras No Late la Enfermeria en contra del nou conveni de l'Institut Català de la Salut (ICS), tal com ja van anunciar fa uns dies.

A banda, el sindicat també es desplaçarà a Madrid el divendres 2 de febrer amb motiu de la reunió de la ministra de Sanitat, Mónica García, amb el conseller de Salut, Manel Balcells. Allà tenen previst reunir-se amb infermeres d’arreu de l’Estat per demanar el reconeixement de la categoria professional A1, així com de les especialitats infermeres. A la tarda, celebraran una assemblea interterritorial amb les infermeres assistents que han manifestat la voluntat de seguir els passos de les professionals catalanes per reclamar aquest canvi de categoria.