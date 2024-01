La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha assegurat que el seu partit treballarà "fins el temps de descompte" per poder incorporar "totes les esmes que encara estan vives" a la llei d'amnistia que està prevista que s'aprovi al Congrés el dimarts 30 de gener. Borràs creu que la llei és "més imprescindible que mai" després de les informacions aparegudes sobre l'Operació Catalunya. "En una democràcia consolidada hauria d'haver provocat un terratrèmol de dimensió incomparable i, en canvi, veiem que a l'estat espanyol el sismògraf democràtic o no existeix o està espatllat". D'altra banda, ha titllat les declaracions de Sergi Sabrià sobre la possibilitat de tornar a arribar a acords amb Junts d'"eslògans en clau de precampanya electoral".

Borràs ha defensat aquest diumenge des d'Igualada que és "imprescindible" aprovar la llei d'amnistia i diu que estan encarant una recta final de negociació "molt intensa". La presidenta de Junts ha deixat clar que la llei ha de ser "d'abast per a tothom que ha patit repressió" i creu que ha de ser "d'aplicació immediata". Sobre les últimes informacions aparegudes en relació a l'Operació Catalunya, Borràs ha qüestionat que Espanya sigui una democràcia consolidada. "Que Espanya sigui una democràcia consolidada és més un eslògan que una realitat", ha lamentat.

Per tot plegat, ha afirmat que des de Junts estan "decidits" a treballar perquè la llei d'amnistia sigui una "realitat plena". "Molts pensen que el president Puigdemont és l'enemic número u de l'estat espanyol, però l'enemic número u de la democràcia espanyola són els comportaments de les clavegueres de l'Estat acompanyats per les ingerències del poder judicial", ha lamentat.

D'altra banda, la líder de Junts també ha apuntat que la democràcia espanyola és "francament dèbil" i ha deixat clar que el seu partit "no ha donat mai la governabilitat ni l'estabilitat" al govern de Pedro Sánchez. "El nostre objectiu no és ser socis ni aliats del PSOE sinó treballar per aconseguir els nostres interessos, que és la independència de Catalunya, a través de la força que ens donen els 7 vots al Congrés", ha aclarit.

Acusa el Govern d'ERC d'estar en "precampanya electoral"

Borràs també s'ha referit a les declaracions que va fer aquest dissabte el nou viceconseller d'Estratègia i Comunicació, Sergi Sabria, en què va estendre la mà a Junts i va demanar de "tornar a arribar a acords i a generar oportunitats de governar plegats". En aquest sentit, la presidenta de Junts ha qüestionat que el Govern hagi fet canvis just en el moment en què Aragonès ha estat escollit candidat d'ERC per a les properes eleccions al Parlament. "Sembla que alguns dels eslògans que llancen són més en clau de precampanya electoral", ha lamentat Borràs, tot afegint que "nosaltres el que esperem d'un Govern és que governi amb responsabilitat".

Mesures en contra les filtracions pel cas Madaula i Casol

Sobre el cas de la denúncia que van fer les diputades de Junts Aurora Madaula i Cristina Casol davant de l'Oficina d'Igualtat del Parlament per un presumpte assetjament a dins de la formació, Borràs ha dit que des de Junts "sempre han denunciat les filtracions" i ha anunciat que "prendran mesures en aquest sentit perquè (les filtracions) són negatives pels objectius del partit". "Treballarem per blindar-nos davant de les filtracions que només fan mal al partit", ha afegit.