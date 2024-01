La diputada d'ERC al Congrés Teresa Jordà confirma que el seu grup votarà avui dimarts a favor de la llei d'amnistia encara que no s'aprovin les seves esmenes. "Un jutge prevaricador en cap cas no pot marcar l'agenda d'una llei. No és una llei perfecta i l'hem hagut de pactar amb molts agents, però és una llei robusta", ha defensat en una entrevista a 'TV3'. I, en aquest context, Jordà ha dit que aquesta llei no canviarà els jutges. "Ens haurem d'acostumar que s'inventin delictes", ha dit en referència als últims moviments dels jutges Joaquín Aguirre i Manuel García-Castellón sobre les causes Volho i de Tsunami Democràtic per intentar esquivar l'amnistia. En canvi, Junts avisa que pot tombar la llei si no s'accepten les seves esmenes.

ERC vol que la llei d'amnistia s'aprovi "com abans millor" perquè hi ha molta gent patint i entén que tal com està redactada avui "inclou tots els fets" de l'1-O "més enllà del que pugui inventar el poder judicial". Malgrat això, la diputada Jordà ha assegurat que ERC continuarà negociant amb el PSOE les esmenes vives "fins a l'últim moment". Tant ERC com Junts volen excloure les referències al terrorisme de l'apartat de les causes que queden excloses de l'amnistia. Jordà ha explicat que hi ha converses amb Junts i que l'equip negociador del partit de Carles Puigdemont els ha alertat de la possibilitat de votar en contra l'amnistia si el PSOE no accepta acordar les esmenes vives.