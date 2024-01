Els sindicats de tècnics sanitaris han desconvocat la vaga indefinida que mantenien des del passat 8 de gener després d'arribar a un acord amb el Departament de Salut. El Sindicat de Tècnics d'Infermeria (SAE) i el Sindicat Estatal de Tècnics Superiors Sanitaris (SIETeSS) s'han reunit aquest dimarts amb el conseller de Salut, Manel Balcells, i amb el seu equip durant més de nou hores -amb alguns recessos- i han tancat un acord que posa fi a l'aturada. Balcells ha celebrat després de la reunió haver pogut posar fi a un conflicte que "venia de lluny" i ha destacat que l'acord inclou millores organitzatives i una anàlisi retributiva comparativa amb propostes de millora que si aprova la taula d'harmonització el Departament assumirà.

Segons ha explicat el conseller l'aprovació del tercer conveni col·lectiu de l'ICS i del conveni del Siscat (la medicina concertada) "ha fet aflorar inquietuds i mancances" d'alguns col·lectius, com el de la infermeria o ara els dels tècnics. No són reivindicacions estrictament salarials, ha subratllat Balcells, sinó també "organitzatives i de reconeixement". L'abordatge d'aquestes inquietuds, ha afegit, és el que ha permès desconvocar la vaga.

Així, el Departament s'ha compromès a dur la reivindicació de les reclassificacions de les categories funcionarials a la reunió que mantindrà divendres amb el Ministeri de Sanitat. Una reclassificació que, en cas de ser acceptada pel Ministeri, hauria d'anar acompanyada de la "memòria econòmica" per poder assumir els increments salarials associats. Aquesta via, ha subratllat Balcells, seria "immediata", i el compromís del Departament és defensar-la davant la ministra Mónica García.

En els darrers dies el Departament de Salut ja s'havia compromès a demanar a García en la reunió prevista per al divendres la reclassificació professional dels tècnics superiors sanitaris al nivell B i de les tècniques en cures auxiliars d'infermeria (TCAI) al C1.

Pel que fa a les qüestions organitzatives, es tracta de reivindicacions que els convenis de l'ICS i del Siscat no recollien i que "han aflorat". Balcells no ha entrat al detall, però ha reivindicat també l'acord en aquest aspecte.

Finalment, el "moll de l'os" de la negociació és la qüestió de la remuneració. Amb les "regles de joc sagrades" que marquen els dos convenis, el Departament i els sindicats han arribat a l'acord de crear unes meses específiques que faran anàlisis retributives comparatives i propostes de millora. Aquestes propostes es duran a la taula d'harmonització, que si les accepta, el Departament haurà d'assumir.

De la seva banda, els representants dels sindicats han celebrat que la vaga ha permès pactar amb el Departament "millores econòmiques, organitzatives i la reclassificació que es negociarà amb el Ministeri". També s'han mostrat satisfets pel fet que cada dos mesos es podrà avaluar si els acords s'estan aplicant, i han advertit que, en cas contrari, no es dubtarà a tirar endavant "una altra vaga". "Hem fet un vot de confiança, però si en qualsevol moment veiem que no s'estan complint els terminis, tornarem a convocar vaga", han advertit.

Sobre la millora de la retribució, els sindicats han admès que no s'ha concretat cap xifra, a l'espera de l'estudi que es faci de tots els convenis de la sanitat pública. "S'ha de veure la quantitat de menys que reben els tècnics de l'ICS en comparació amb la resta de convenis. A partir d'aquí, treballarem amb el diferencial que surti".

Sindicats i Departament han marcat ara un termini de dos mesos per fer seguiment dels compliments de l'acord, però Balcells ha celebrat un acord que ha qualificat de "satisfactori".

La vaga indefinida va ser convocada per reclamar millores laborals, després de la signatura del tercer conveni de l'Institut Català de la Salut (ICS), firmat el novembre i que va causar molt malestar en alguns col·lectius. La convocatòria es va iniciar com a mesura de pressió per la "manca d'actuació" de Salut i l'ICS per acabar amb les "desigualtats" laborals i econòmiques que afecten els professionals de Tècnics en Cures Auxiliars d'Infermeria (TCAI) i tècnics superiors sanitaris (TSS), professionals "essencials" per al diagnòstic, seguiment i tractament de pacients. Abans de l'aturada amb caràcter indefinit, però, els sindicats ja havien convocat vaga el 30 de novembre i l'1 i el 15 de desembre.

Representants dels sindicats s'han reunit amb responsables del Departament de Salut en els darrers dies, com divendres passat, quan la conselleria els va traslladar un document que recollia sobretot canvis organitzatius. Les parts van acordar que els sindicats estudiarien a fons la proposta durant el cap de setmana amb els seus serveis jurídics i que es tornarien a reunir per intentar arribar a un acord de sortida de vaga.

Durant la reunió d'aquest dimarts, encapçalada pel conseller de Salut, Manel Balcells, desenes de tècnics sanitaris s'han concentrat a les portes de la seu del departament per mantenir la mobilització, amb proclames com "Si l'ICS no paga, vaga, vaga, vaga" i pancartes en contra del tercer acord de l'ICS, entre altres missatges.