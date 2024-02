Un grup d'aspirants al cos de Bombers de la Generalitat ha denunciat irregularitats en l'últim procés d'oposicions, com que durant la revisió mèdica una vintena d'aspirants van haver-se de treure els sostenidors durant un electrocardiograma, la qual cosa les va fer sentir "molt incòmodes". Segons ha avançat la Cadena SER i ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies (ACN), la denúncia ha arribat en una carta anònima enviada a l'emissora i al Departament d'Interior. Fonts de la conselleria han demanat que tothom que s'hagi vist en una situació incòmoda ho comuniqui de seguida. Les mateixes fonts han indicat a l'ACN que la revisió mèdica la feia una empresa externa però que actuaran i depuraran responsabilitats "si cal".

La carta recollida per la SER, que diu representar una cinquantena d'afectats, també relata que en algunes proves puntuables hi va haver confusió amb els codis que identifiquen cada opositor i que s'han trobat notes intercanviades entre aspirants. També critiquen que els criteris d'eliminació de la prova de conducció de camió no s'han aplicat per igual a tots els candidats.