ERC veu bé una possible reforma de la llei d'enjudiciament criminal (Lecrim) per tal de limitar el temps d'instrucció, si serveix per garantir l'aprovació de la llei d'amnistia "al més aviat possible". La portaveu republicana, Raquel Sans, ha afegit que, de fet, el partit s'obre a qualsevol proposta que serveixi per donar llum verda a l'amnistia, i per garantir que es pot aplicar a les persones "represaliades" pel 9-N, l'1-O i les protestes del 2019 contra la sentència del Suprem. En una roda de premsa aquest dilluns des de la seu d'ERC, Sans també ha criticat els "eslògans" de Junts contra l'acord de claredat del president del Govern, Pere Aragonès: "Quina proposta tenen ells per resoldre el conflicte?", ha preguntat amb sarcasme.

Tal com va explicar l'ACN dissabte, ERC s'obre a qualsevol modificació o reforma legal que serveixi per desencallar l'amnistia: ja sigui redefinir el terrorisme al Codi Penal, reformar la llei orgànica del TC, o derogar la 'llei mordassa'. En aquest sentit, modificar la Lecrim també és una opció que es contempla a Calàbria.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha plantejat aquest dilluns la possibilitat de modificar la llei d'enjudiciament criminal per aconseguir el 'sí' de Junts a la llei d'amnistia. En una entrevista a La Sexta i preguntat per aquesta possibilitat, Sánchez ha recordat que hi ha instruccions judicials "que es prolonguen i que els mateixos fiscals han posat en qüestió", i per tant "hi ha elements de millora que podem incorporar" que "evidentment poden resoldre alguns dubtes que puguin tenir aquestes formacions polítiques", en referència a les forces independentistes.

Des d'ERC, Sans ha reiterat que veuen "bé" totes les propostes que garanteixin que l'amnistia s'aprovi "al més aviat possible". Els republicans, doncs, valoren "molt positivament" qualsevol proposta que serveixi per avalar aviat la llei d'amnistia. En aquesta línia, Sans ha insistit a posar el focus en la llei, i no en els jutges.

Els "eslògans" de Junts

D'altra banda, Sans ha criticat els "eslògans" de Junts, després que el seu portaveu i vicepresident, Josep Rius, hagi dit que l’acord de claredat d'Aragonès està "més que aparcat: mort i enterrat". Rius feia referència així a les paraules del president, que en una entrevista a EFE ha aparcat la taula de partits catalans en detectar "maniobres curtterministes".

Com a rèplica a Junts, Sans ha acusat els exsocis de ser "els del 'no' a tot". I els ha preguntat quina proposta tenen per resoldre ells el conflicte. Així mateix, Sans ha defensat la proposta de l'acord de claredat, basada en un referèndum acordat amb l'Estat i amb reconeixement internacional.

Sobre la taula de partits catalans -aparcada de moment per Aragonès-, la portaveu d'ERC ha subratllat que no s'hi ha tancat la porta, sinó que de moment s'assenyala com a "no prioritària". Sans ha insistit que els contactes amb els partits sobiranistes són "necessaris", i que la coordinació en aquest àmbit és "imprescindible".