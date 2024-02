El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha plantejat aquest dilluns la possibilitat de modificar la llei d'enjudiciament criminal per aconseguir el 'sí' de Junts a la llei d'amnistia. En una entrevista a La Sexta i preguntat per aquesta possibilitat, Sánchez ha recordat que hi ha instruccions judicials "que es prolonguen i que els mateixos fiscals han posat en qüestió", i per tant "hi ha elements de millora que podem incorporar" que "evidentment poden resoldre alguns dubtes que puguin tenir aquestes formacions polítiques", en referència a les forces independentistes.

En canvi, Sánchez ha insistit que el text de la llei d'amnistia que hi ha ara mateix al Congrés ja és plenament "constitucional" i cobreix tot l'independentisme. "Tots els independentistes encausats, siguin gent del carrer o líders independentistes, estaran inclosos en l'amnistia", ha dit.

"Parlarem amb els grups parlamentaris per veure quin marge de millora" hi ha, ha dit abans d'insistir que el terrorisme no té "res a veure" amb els fets que van tenir lloc durant el procés independentista. "Crec que no s'ha de banalitzar ni manipular el terrorisme, que és el que ha fet el PP".

Segons Sánchez, el PP utilitza l'amnistia com a "cortina de fum" per "justificar el seu vot en contra de mesures socials" com l'augment del Salari Mínim Interprofessional o les pensions, perquè "si Feijóo no depengués de Vox estaria aprovant una amnistia al Congrés de la mà de Junts".

Un cop més ha recordat que l'amnistia porta "efectes positius" sobre la societat catalana, i ha insistit que la seva política de "normalització" a Catalunya ha acompanyat les taxes de creixement econòmic, perquè "la convivència també porta prosperitat econòmica".

Sobre el president de Castella-La Manxa, Emiliano García-Page, que ha criticat obertament l'amnistia, ha recordat que les qüestions internes es discuteixen als òrgans interns, perquè "la dreta utilitza aquestes reflexions per atacar el PSOE" i això és "un mal favor" al partit.

Ha afirmat que d'una manera o altra, l'amnistia i els indults "havien d'arribar", perquè després de set anys "el país mereix enfocar els esforços" a parlar de qüestions com "la sequera o les pensions".

En canvi, Sánchez ha reiterat el 'no' al referèndum que demanen els partits independentistes, perquè "constitucionalment és impossible" i perquè aniria en contra de la "convivència", ha dit, que defensa el PSOE.

En aquest marc, s'ha mostrat convençut que esgotarà la legislatura. Ha recordat que des que governa s'ha posat en dubte moltes vegades la seva capacitat d'acabar el mandat, i porta cinc anys i mig governant.

Pel que fa a la sequera, ha recordat que les competències de l'aigua són de les comunitats autònomes. "Per part del govern d'Espanya sempre hi haurà mà estesa amb dos territoris que pateixen les conseqüències de la sequera, Catalunya i Andalusia, i portem des del 2017 amb una planificació hidrològica" que comportarà noves inversions per a la dessalinització i reutilització de l'aigua. Per tant, "màxima col·laboració" per a l'emergència.

Pel que fa a les mobilitzacions del camp, ha afirmat que el seu govern està al seu costat, i malgrat que la política agrícola és de Brussel·les, cal tenir en compte que el sector del camp ha estat molt castigat.