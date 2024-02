El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, considera que hi ha delicte d'odi en l'agressió múltiple a almenys una desena de dones a l'estació de metro de Camp de l'Arpa de Barcelona (L5), divendres al matí. En una entrevista aquest diumenge a Catalunya Ràdio, Elena ha animat les víctimes a denunciar uns fets que ha considerat d'"atrocitat". El conseller ha insistit que és "bo i necessari" que les víctimes presentin denúncia, i ha garantit el suport i l'acompanyament a les agredides. Per ara, només una de les dones ha presentat denúncia i els Mossos animen les altres víctimes a fer-ho.

L'agressor va accedir a l'andana i va començar a colpejar les víctimes de manera indiscriminada, segons s'aprecia en un vídeo difós a les xarxes socials. Els Mossos el van detenir ahir.

Una de les dones presenta ferides greus, segons han detallat els Mossos. Ara la policia investiga si hi ha més dones agredides i la Unitat de Delictes d'Odi s'ha fet càrrec de la investigació per determinar si s'està davant d'un delicte d'odi per raó de gènere.