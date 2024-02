L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha mantingut reunions amb el Port de Tarragona i l’empresa municipal EMATSA per estudiar quines inversions serien necessàries per portar aigua de l’Ebre en vaixells d’aquesta àrea a la de Barcelona en cas que acabés sent necessari davant la situació d'emergència per sequera al sistema Ter-Llobregat. Així ho ha explicat a TV3 el director de l’ACA, Samuel Reyes, que també ha parlat d’uns pous de Tarragona que ara com ara no s’utilitzen i dels quals es podria extreure aigua. El volum total d’aigua que es podria traslladar de Tarragona a Barcelona seria d’uns 6-7 hectòmetres l’any, ha indicat Reyes. També ha puntualitzat que representaria una “petita part” de l’aigua de l’Ebre.

Després que el govern català i espanyol presentessin un eventual pla per portar aigua de la dessaladora de Sagunt (País Valencià) a l’estiu, Reyes ha assenyalat que han treballat en l’opció dels vaixells cisterna, però que la intentaran evitar perquè és la més cara. En aquest sentit, ha argumentat que és millor poder invertir en mesures estructurals, com en infraestructures per regenerar aigua, que en solucions d’aquest tipus, "excepcionals" davant una situació “molt crítica”. L'aigua dels vaixells cisterna seria per a activitats bàsiques com la dels hospitals Encara sobre els vaixells cisterna, ha indicat que l’aigua que portarien seria per a les activitats "més necessàries", com podrien ser hospitals, i que es distribuiria a través de la xarxa d’abastament, amb les vàlvules que permetrien garantir aquesta operació, sense donar-ne més detalls. Resposta als hotels: "Hem de fer un esforç en aquesta situació extrema" D’altra banda, Reyes ha assegurat que el Pla especial per sequera preveu que es puguin “flexibilitzar” les restriccions per a aquelles empreses que hagin fet els deures per estalviar aigua en els darrers anys, però que això s'estudiarà “cas per cas”. També ha recordat al sector turístic que aquesta és la “pitjor sequera" viscuda, preguntat per les declaracions del president del Gremi d’Hotels de Barcelona, Jordi Clos, sobre què representaria arribar a l’estiu amb les piscines buides per a aquestes activitats. "Entre tots ens hem d'ajudar (...) Hem de fer un esforç en aquesta situació extrema", ha dit. El director de l'ACA ha apuntat que “no tindria sentit” destinar aigua de consum domèstic per a altres usos en una situació “de crisi”. També ha afirmat que està prohibit reomplir les piscines siguin quin sigui l'origen de l’aigua, excepte si és del mar.