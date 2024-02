El nivell de transmissió de la grip se situa a nivell basal i es considera que l’onada epidèmica actual ha finalitzat, segons indica el Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (SIVIC), amb dades actualitzades aquest dimarts. La incidència estimada és de 83 casos per 100.000 habitants. Entre els infants, la incidència de la grip A continua en descens i no es detecta un augment de la incidència de la grip B.

En la darrera setmana, s’han diagnosticat 3.750 casos de grip a l’atenció primària. Aquesta onada ha estat la més alta des que la grip conviu amb la covid-19 i va arribar al pic de contagis a principis de gener. La incidència del coronavirus també baixa, així com els ingressos que hi estan relacionats. Als hospitals catalans, hi ha 247 pacients amb covid-19 ingressats a planta (296 la setmana anterior) i 6 a les UCI per aquesta malaltia (8 en dies enrere). D'altra banda, els casos del virus causant de la bronquiolitis en infants, el virus respiratori sincicial (VRS), es mantenen per sota del nivell basal.