El ple del Parlament portarà al Congrés dels Diputats una proposició de llei perquè els delictes sexuals greus contra menors d'edat no prescriguin. Així ho ha aprovat aquest dimecres el ple de la cambra una àmplia majoria dels grups (PSC, ERC, Junts, els comuns i Ciutadans), amb l'únic vot en contra de l'extrema dreta de Vox i l'abstenció de la CUP, el PP i la diputada no adscrita Cristina Casol. Un cop aprovada, ara passa a la cambra baixa espanyola per poder començar la seva tramitació. A la sessió plenària hi ha assistit víctimes de pederàstia, amb qui s'ha treballat la proposta, com Miguel Hurtado, Alexandre Palomas, Esther Pujol i Jordi de la Mata, que han estat aplaudides per l'hemicicle.

Per una banda, la iniciativa aprovada aquest dimecres al Parlament proposa una modificació del Codi Penal espanyol, sense caràcter retroactiu, perquè els delictes contra la llibertat sexual comesos per persones adultes contra menors no prescriguin quan tinguin la consideració de greus.

Per altra banda, en relació als tipus penals menys greus, la reforma planteja allargar la prescripció i que la víctima pugui denunciar els fets com a mínim fins que tingui cinquanta anys. En aquests moments, aquests delictes prescriuen entre els 40 i els 45 anys.

Durant el debat, la diputada Judith Alcalà, del PSC, ha defensat la iniciativa per poder "donar a les víctimes l'oportunitat de buscar justícia quan se sentin preparades". Per part d'ERC, la diputada Raquel Sans ha considerat que el d'avui és "un petit pas" en la línia del que s'està fent a altres països de la Unió Europea i s'ha compromès a "lluitar" perquè tiri endavant al Congrés dels Diputats.

Per la seva part, la diputada d'En Comú Podem i presidenta de la comissió d'investigació sobre la pederàstia a l'Església, Susanna Segovia, ho ha considerat un "pas important" i ha assegurat que continuaran treballant perquè les conclusions d'aquest òrgan "siguin tan ambicioses com us mereixeu".

Finalment, el cap de files de Cs, Carlos Carrizosa, ha valorat que s'hagi fet amb "cura" i "rigor jurídic", tot i que ha recordat al PSC i els comuns que estan al govern espanyol per a impulsar reformes com aquesta.

Vox, en contra

L'únic grup que hi ha votat en contra ha estat l'extrema dreta de Vox. La diputada Mònica Lora ha denunciat que la iniciativa prové d'una "comissió sectària amb l'única pretensió de deslegitimar l'Església". També ha justificat l'oposició a la iniciativa perquè els altres grups "no estan legitimats per demanar canvis al Codi Penal perquè són responsables de posar violadors al carrer i rebaixar les seves penes".

Abstenció de CUP, PP i Casol

En canvi, la CUP, el PP i la diputada no adscrita Cristina Casol s'han abstingut. L'anticapitalista Basha Changue ha justificat que, tot i "respondre a una demanda de les víctimes", la proposta és "insuficient" en no tenir caràcter retroactiu. Un argument similar al de Casol, que ha rebatut que "no garanteix la reparació per complet". Per la seva banda, el popular Daniel ha justificat l'abstenció per "com s'ha tramitat", en lectura única i sense escoltar els experts.