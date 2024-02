La consellera d'Educació, Anna Simó, ha comunicat aquest dimecres a la mesa sectorial i al Consell Escolar que l'inici del curs escolar serà el 9 de setembre, segons ha avançat el diari 'Ara' i han confirmat diverses fonts a l'ACN. D'aquesta forma, Educació endarrereix la data d'inici de curs, com li havien demanat diversos membres del Consell Escolar, que plantejaven un marge de cinc dies per preparar-se, i els sindicats educatius. El departament sempre havia posat com a condició que el primer dia de curs fos abans de la Diada. L'exconseller Josep González Cambray, però, havia establert que l'inici de curs fos sempre el quart dia laborable.

En una carta dreçada al Consell Escolar, la consellera argumenta que amb aquesta decisió respon a la "demanda de disposar de cinc dies hàbils de setembre per preparar el curs que havien fet arribat molts equips docents i sempre partint de la premissa que no es tornaria a iniciar el curs després de la Diada". Simó agraeix la contribució del consell a la millora del sistema educatiu i es compromet a "continuar treballant escoltant sempre el parer de la comunitat educativa".